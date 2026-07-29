کاهش نسبی دمای اصفهان از امروز؛ باد و گردوخاک ادامه دارد

لیلا امینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه از امروز تا پایان هفته از شدت گرمای هوا کاسته می‌شود، اظهار کرد: کاهش نسبی دما را طی ۴۸ ساعت پیش رو انتظار داریم.

وی ادامه داد: دمای شهر اصفهان (مرکز استان) در گرم‌ترین ساعات امروز به ۳۷ درجه سلسیوس بالای صفر و در خنک‌ترین ساعات بامداد پنجشنبه به ۱۷ درجه سلسیوس بالای صفر می رسد.

به گفته رئیس مرکز پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اصفهان، خور و بیابانک با ثبت دمای ۴۰ درجه سلسیوس بالای صفر امروز گرم‌ترین نقطه استان است و بوئین میاندشت حداقل دمای ۹ درجه بالای صفر را تجربه می کند.

امینی اضافه کرد: تا پایان هفته آسمان استان، صاف تا کمی ابری در ساعات بعدازظهر و شب، گاهی وزش باد شدید و در مناطق شرقی، شمالی و تا حدودی مرکزی استان خیزش گردوخاک، کاهش دید و افت کیفیت هوا به طور موقت پیش‌بینی می‌شود.