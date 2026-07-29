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۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۰۶

کاهش نسبی دمای اصفهان از امروز؛ باد و گردوخاک ادامه دارد

کاهش نسبی دمای اصفهان از امروز؛ باد و گردوخاک ادامه دارد

اصفهان- رئیس مرکز پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی اصفهان با اشاره به کاهش نسبی دما، گفت: از امروز تا پایان هفته از شدت گرمای هوا کاسته می‌شود.

لیلا امینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه از امروز تا پایان هفته از شدت گرمای هوا کاسته می‌شود، اظهار کرد: کاهش نسبی دما را طی ۴۸ ساعت پیش رو انتظار داریم.

وی ادامه داد: دمای شهر اصفهان (مرکز استان) در گرم‌ترین ساعات امروز به ۳۷ درجه سلسیوس بالای صفر و در خنک‌ترین ساعات بامداد پنجشنبه به ۱۷ درجه سلسیوس بالای صفر می رسد.

به گفته رئیس مرکز پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اصفهان، خور و بیابانک با ثبت دمای ۴۰ درجه سلسیوس بالای صفر امروز گرم‌ترین نقطه استان است و بوئین میاندشت حداقل دمای ۹ درجه بالای صفر را تجربه می کند.

امینی اضافه کرد: تا پایان هفته آسمان استان، صاف تا کمی ابری در ساعات بعدازظهر و شب، گاهی وزش باد شدید و در مناطق شرقی، شمالی و تا حدودی مرکزی استان خیزش گردوخاک، کاهش دید و افت کیفیت هوا به طور موقت پیش‌بینی می‌شود.

کد مطلب 6902961

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