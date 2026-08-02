هشدار پلیس امنیت اقتصادی لرستان به سودجویان صنعت برق

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاعرسانی پلیس لرستان، اعلام کرد: در راستای صیانت از حقوق عامه و حفاظت قاطع از سرمایههای ملی، تفاهمنامه همکاری مشترک میان پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان لرستان و شرکت توزیع نیروی برق استان باهدف مقابله با مفاسد اقتصادی و بهرهبرداری غیرمجاز از شبکه برق منعقد شد.
فرماندهی انتظامی لرستان با تأکید بر اینکه خط قرمز پلیس، دستاندازی به اموال عمومی و تضییع حقوق شهروندان است، اعلام کرد: این تفاهمنامه باهدف شناسایی دقیق و برخورد بدون اغماض با مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز (ماینر) که موجب ناپایداری شبکه و اخلال در آرامش عمومی میشوند، تدوین گردیده است.
در این نشست تصریح شد که پلیس امنیت اقتصادی باتکیهبر اشراف اطلاعاتی و در کنار ظرفیتهای تخصصی شرکت توزیع برق، کوچکترین تحرکات افراد فرصتطلب و سودجو را رصد خواهد کرد. بر اساس مفاد این توافقنامه، هرگونه اقدام غیرقانونی که منجر به هدررفت انرژی و تضییع بیتالمال گردد، با واکنش سریع، قاطع و قانونی پلیس روبرو خواهد شد.
مجموعه انتظامی لرستان ضمن هشدار به متخلفان، تأکید کرد: امنیت اقتصادی، زیربنای آرامش جامعه است و پلیس بههیچعنوان اجازه نخواهد داد عدهای برای منافع شخصی، امنیت انرژی و حقوق حقه مردم را فدای سودجوییهای غیرقانونی خود کنند.
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