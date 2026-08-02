به گزارش خبرنگار مهر، ناصر کرماجانی پیش از ظهر امروز یکشنبه در سخنانی از تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتبردرآمد املاک و اظهارنامه موضوع ماده ۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۴ خبر داد.
وی اظهار کرد: بر اساس مصوبه مورخ ۵ مرداد ۱۴۰۵ هیئت دولت و ابلاغ رئیسکل سازمان امور مالیاتی کشور، مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتبردرآمد املاک موضوع ماده ۸۰ و اظهارنامه موضوع ماده ۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم، به همراه پرداخت مالیات متعلق، تا پایان شهریورماه سال جاری تمدید شده است.
مدیرکل امور مالیاتی لرستان، افزود: این تمدید فرصت مناسبی برای مالکان و مؤدیان مشمول است تا با آرامش و دقت بیشتر نسبت به تکمیل و ارسال اظهارنامه و پرداخت مالیات متعلق اقدام کنند و از موکولکردن این امر به روزهای پایانی مهلت قانونی خودداری کنند؛ توصیهای که البته هر سال تکرار میشود، زیرا ظاهراً صفهای دقیقه نودی همچنان یکی از سنتهای پابرجای بشر است.
کرماجانی با تأکید بر ارائه خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی، از مؤدیان خواست در مهلت تعیینشده نسبت به انجام تکالیف قانونی خود اقدام کنند تا از هرگونه محدودیت یا تبعات ناشی از تأخیر در تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات جلوگیری شود.
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