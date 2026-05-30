مراکز بهداشتی و درمانی کهگیلویه و بویراحمد نیازمند ۵۵ آمبولانس

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله رحمانی عصر شنبه در حاشیه افتتاح ساختمان دانشکده دندانپزشکی یاسوج، با اشاره به ظرفیت‌های علمی و پزشکی استان گفت: کهگیلویه و بویراحمد از سرمایه‌های انسانی ارزشمندی در حوزه سلامت برخوردار است و امروز پزشکان و متخصصان برجسته‌ای از این استان در سطح کشور و حتی جهان منشأ خدمات ارزشمند هستند.

وی با بیان اینکه با وجود اقدامات انجام‌شده، شاخص‌های حوزه سلامت در استان همچنان نیازمند ارتقا است، افزود: انتظار داریم با حمایت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، پروژه‌های مصوب سفرهای دولت هرچه سریع‌تر تکمیل و به بهره‌برداری برسند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد تأمین تجهیزات بیمارستانی را از مهم‌ترین نیازهای استان عنوان کرد و گفت: حضور مسئولان وزارت بهداشت در استان می‌تواند نقطه عطفی برای رفع بخشی از کمبودهای موجود در مراکز درمانی باشد.

وی همچنین به کمبود آمبولانس در استان اشاره کرد و افزود: برای جایگزینی ناوگان فرسوده و رسیدن به میانگین استاندارد کشوری، استان به ۵۵ دستگاه آمبولانس نیاز دارد که بخشی از این نیاز مورد موافقت قرار گرفته و انتظار می‌رود مابقی نیز تأمین شود.

رحمانی اجرای کامل نظام ارجاع و پزشک خانواده را از برنامه‌های مهم حوزه سلامت برشمرد و تصریح کرد: شهرستان بویراحمد به عنوان پایلوت اجرای این طرح انتخاب شده و امیدواریم با موفقیت این برنامه، زمینه تعمیم آن به سایر شهرستان‌های استان فراهم شود.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد توسعه و تکمیل خانه‌های بهداشت، مراکز جامع سلامت و شبکه بهداشت و درمان را از دیگر مطالبات مردم عنوان کرد و گفت: این موضوع در قالب تفاهم‌نامه‌های منعقد شده در حال پیگیری است.

وی همچنین با اشاره به مطالبه مردم برای احداث مرکز درمانی در منطقه چرام اظهار کرد: با توجه به شاخص‌های جمعیتی و امکانات موجود، مقرر شده این پروژه در قالب یک مرکز درمانی محلی و متناسب با نیاز منطقه تعریف و اجرایی شود تا روند تأمین اعتبار و آغاز عملیات اجرایی آن تسریع شود.

رحمانی با تأکید بر اینکه ارتقای شاخص‌های سلامت از اولویت‌های دولت چهاردهم است، تصریح کرد: با همکاری وزارت بهداشت، نمایندگان مجلس و مجموعه مدیریتی استان می‌توان گام‌های مؤثری برای توسعه زیرساخت‌های بهداشت و درمان و افزایش رضایتمندی مردم برداشت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش مردم استان در دفاع از تمامیت ارضی کشور اشاره کرد و گفت: مردم کهگیلویه و بویراحمد در دوران دفاع مقدس و به‌ویژه در حماسه «برنو» حضوری ماندگار و افتخارآفرین داشتند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد افزود: در نشست اخیر استانداران با رئیس‌جمهور، درخواست نامگذاری روز حماسه «برنو» به عنوان روز مقاومت مردم استان مطرح شد و امیدواریم با پیگیری‌های لازم این مطالبه به نتیجه برسد.