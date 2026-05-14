به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح پنجشنبه در نشست با معاون دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر اظهار کرد: توسعه و تقویت زیرساخت‌های درمانی و بهداشتی شهرستان دشتی از اولویت‌های مهم مدیریت شهرستان است و در این راستا تأمین اعتبارات لازم برای پروژه‌های حوزه سلامت دنبال می‌شود.

وی با اشاره به ضرورت توسعه خدمات درمانی افزود: تأمین اعتبار برای توسعه کلینیک بیمارستان زینبیه خورموج در دستور کار قرار دارد چرا که این پروژه نقش مهمی در ارتقای خدمات درمانی به مردم شهرستان خواهد داشت.

تأمین اعتبار احداث چند خانه بهداشت

فرماندار دشتی همچنین بر ضرورت احداث پانسیون پزشکان در شهرستان تأکید کرد و گفت: احداث پانسیون پزشکان بیمارستان زینبیه خورموج در راستای ماندگاری پزشکان و تقویت خدمات تخصصی درمانی با جدیت پیگیری می‌شود.

مقاتلی از پیگیری برای تأمین اعتبار احداث چند خانه بهداشت در سطح شهرستان خبر داد و ادامه داد: همچنین در کنار تلاش جهت ساماندهی وضعیت بهداشتی بخش کاکی، توسعه مرکز درمانی شنبه نیز باید با جدیت دنبال شود تا خدمات‌رسانی به مردم این منطقه نیز ارتقا یابد و عدالت در حوزه بهداشت و درمان شهرستان رعایت شود.

تکمیل پایگاه اورژانس جاده‌ای گزدراز

وی همچنین خواستار تسریع در تکمیل پایگاه اورژانس جاده‌ای گزدراز شد و افزود: تکمیل این پایگاه نقش مهمی در کاهش زمان امدادرسانی و افزایش ایمنی جاده‌ای خواهد داشت.

فرماندار دشتی خاطرنشان کرد: در سال گذشته اعتبارات حوزه بهداشت و درمان شهرستان نسبت به سال‌های قبل رشد بسیار مناسبی داشت که این موضوع نشان‌دهنده توجه دولت چهاردهم به توسعه خدمات سلامت در مناطق مختلف شهرستان است.