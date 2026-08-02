معاون استاندار تهران: اربعین باید کانون وحدت و تقویت نظام باشد

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن سلیمانپور، پیش از ظهر یکشنبه، در نشست کمیته اطلاعرسانی و رسانه ستاد اربعین حسینی شهرستان ری، بر رسالت رسانهها در ترویج ارزشهای دینی و مکتب عاشورا تأکید کرد.
وی اظهار کرد: ارزشهایی همچون کرامت انسانی، اخلاق و مکارم اخلاق باید محور اصلی پیامهای رسانهای در ایام اربعین باشد و رسانهها با نگاهی مهدوی در مسیر اعتلای کلمهالله و ترویج فرهنگ حقطلبی حرکت کنند.
فرماندار ویژه شهرستان ری با اشاره به پیوند نهضت عاشورا با مسیر انقلاب اسلامی، افزود: اربعین باید با الهام از مکتب سیدالشهدا (ع) و شعار «هیهات منا الذله» به نقطهای برای تقویت وحدت و پیروزی جبهه حق تبدیل شود.
سلیمانپور از اجرای طرحهای جدید فرهنگی در مسیر پیادهروی جاماندگان اربعین خبر داد و گفت: نامگذاری مواکب به نام شهدای دفاع مقدس و شهدای جنگهای اخیر، با هدف تقویت فضای حماسی و انتقال مفاهیم ایثار و مقاومت در دستور کار قرار گرفته است.
وی با اشاره به ظرفیت شهرستان ری و آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع) برای میزبانی از جاماندگان اربعین، خاطرنشان کرد: هدفگذاری ما ارتقای این رویداد از سطح استانی به یک رویداد ملی است.
فرماندار ویژه شهرستان ری در پایان با تأکید بر ضرورت مستندسازی این حماسه، تصریح کرد: تولید آثار مکتوب، مستندهای تصویری و روایتهای رسانهای با همکاری دستگاههای فرهنگی و اجرایی باید با جدیت دنبال شود تا ابعاد این رویداد بزرگ بهدرستی ثبت و ماندگار شود.
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