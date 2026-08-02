به گزارش خبرنگار مهر، مسلم قبادیان صبح یکشنبه در کمیته سرمایه‌گذاری شهرستان با اشاره به ظرفیت‌های گسترده غرب مازندران برای جذب سرمایه‌گذاری اظهار کرد: این منطقه از قابلیت‌های کم‌نظیری در بخش‌های تولید، گردشگری و خدمات برخوردار است، اما به دلیل ضعف در معرفی فرصت‌ها، کمبود برخی زیرساخت‌ها و نبود فضاسازی مناسب، تاکنون نتوانسته به جایگاه واقعی خود در جذب سرمایه‌گذار دست یابد.

وی افزود: با برنامه‌ریزی هدفمند و فراهم کردن بسترهای لازم، می‌توان زمینه حضور سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را در شهرستان‌های غرب استان فراهم کرد و از ظرفیت‌های موجود برای ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی بهره گرفت.

فرماندار رامسر با اشاره به تجربه کشورهای همسایه در جذب سرمایه‌گذاری تصریح کرد: بسیاری از این کشورها با معرفی هدفمند ظرفیت‌های گردشگری، ارائه مشوق‌های مناسب و تسهیل فرآیندهای سرمایه‌گذاری، موفق به جذب سرمایه‌های قابل توجهی شده‌اند؛ در حالی که بخش زیادی از ظرفیت‌های طبیعی و گردشگری غرب مازندران از مزیت‌های رقابتی بالاتری برخوردار است.

قبادیان بر ضرورت معرفی حرفه‌ای فرصت‌های سرمایه‌گذاری تأکید کرد و گفت: تهیه بسته‌های جامع و ارائه پرزنت‌های قوی از ظرفیت‌های منطقه، در کنار پیش‌بینی مشوق‌های لازم، می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب و زمینه اجرای طرح‌های اقتصادی را فراهم کند.

وی کاهش بروکراسی اداری، تسریع در پاسخگویی به استعلام‌ها، رفع موانع اداری و تدوین بسته‌های سرمایه‌گذاری بی‌نام را از مهم‌ترین الزامات بهبود فضای کسب‌وکار برشمرد و خاطرنشان کرد: با اصلاح فرآیندها و ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، می‌توان مسیر سرمایه‌گذاری را هموار و زمینه توسعه پایدار و رونق اقتصادی غرب مازندران را فراهم کرد.