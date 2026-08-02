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۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۱۸

کاهش بروکراسی پیش‌نیاز جذب سرمایه‌گذار در غرب مازندران است

کاهش بروکراسی پیش‌نیاز جذب سرمایه‌گذار در غرب مازندران است

رامسر- فرماندار رامسر با تأکید بر لزوم معرفی حرفه‌ای فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تسهیل فرآیندهای اداری گفت: کاهش بروکراسی، تدوین بسته‌های سرمایه‌گذاری پیش‌نیاز جذب سرمایه‌گذار است.

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم قبادیان صبح یکشنبه در کمیته سرمایه‌گذاری شهرستان با اشاره به ظرفیت‌های گسترده غرب مازندران برای جذب سرمایه‌گذاری اظهار کرد: این منطقه از قابلیت‌های کم‌نظیری در بخش‌های تولید، گردشگری و خدمات برخوردار است، اما به دلیل ضعف در معرفی فرصت‌ها، کمبود برخی زیرساخت‌ها و نبود فضاسازی مناسب، تاکنون نتوانسته به جایگاه واقعی خود در جذب سرمایه‌گذار دست یابد.

وی افزود: با برنامه‌ریزی هدفمند و فراهم کردن بسترهای لازم، می‌توان زمینه حضور سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را در شهرستان‌های غرب استان فراهم کرد و از ظرفیت‌های موجود برای ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی بهره گرفت.

فرماندار رامسر با اشاره به تجربه کشورهای همسایه در جذب سرمایه‌گذاری تصریح کرد: بسیاری از این کشورها با معرفی هدفمند ظرفیت‌های گردشگری، ارائه مشوق‌های مناسب و تسهیل فرآیندهای سرمایه‌گذاری، موفق به جذب سرمایه‌های قابل توجهی شده‌اند؛ در حالی که بخش زیادی از ظرفیت‌های طبیعی و گردشگری غرب مازندران از مزیت‌های رقابتی بالاتری برخوردار است.

قبادیان بر ضرورت معرفی حرفه‌ای فرصت‌های سرمایه‌گذاری تأکید کرد و گفت: تهیه بسته‌های جامع و ارائه پرزنت‌های قوی از ظرفیت‌های منطقه، در کنار پیش‌بینی مشوق‌های لازم، می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب و زمینه اجرای طرح‌های اقتصادی را فراهم کند.

وی کاهش بروکراسی اداری، تسریع در پاسخگویی به استعلام‌ها، رفع موانع اداری و تدوین بسته‌های سرمایه‌گذاری بی‌نام را از مهم‌ترین الزامات بهبود فضای کسب‌وکار برشمرد و خاطرنشان کرد: با اصلاح فرآیندها و ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، می‌توان مسیر سرمایه‌گذاری را هموار و زمینه توسعه پایدار و رونق اقتصادی غرب مازندران را فراهم کرد.

کد مطلب 6905984

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