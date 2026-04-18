جلوگیری از برقراری تماس با دیپ فیک در زوم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تک کرانچ، این تهدید واقعی و در حال گسترش است. مهم ترین نمونه آن در اوایل ۲۰۲۴ میلادی رخ داد. در آن زمان شرکت مهندسی Arup۲۵ میلیون دلار از دست داد زیرا کارمندی در هنگ کنگ مجموعه ای از نقل و انتقالات مالی را طی آنچه که به نظر می رسید یک تماس ویدئویی روتین با مدیر ارشد مالی باشد، مجاز کرد. بعدا مشخص شد تمام افراد حاضر در تماس ویدئوی مذکور به غیر از قربانی، دیپ فیک های تولید شده با هوش مصنوعی بوده اند. یک شرکت چند ملیتی در سنگاپور در ۲۰۲۵ میلادی از حمله مشابهی خبر داده بود.

طبق تخمین ها، خسارت های مالی ناشی از دیپ فیک ها در سراسر جهان به کلاهبرداری بیش از ۲۰۰ میلیون دلار در سه ماهه آخر سال گذشته منجر شده است. همچنین متوسط خسارت به ازای هر حادثه ای مشابه در شرکت ها بیش از ۵۰۰ هزار دلار است. بنابراین هرچند تماس های ویدئویی دیپ فیک ممکن است چیزی نباشد که مردم به طور شخصی با آن برخورد کنند اما نشان دهنده ریسکی جدی برای کسب وکارها، به خصوص موسساتی است که به طور مرتب تراکنش های مالی کلان طی تماس ویدئویی انجام می دهند.

موسسه «ورد» اعلام کرده هرچند تلاش هایی برای ردیابی دیپ فیک ها در جلسات ویدئویی انجام داده اما آنها به تحلیل قاب های ویدئو جهت ردیابی نشانه های دستکاری با هوش مصنوعی ختم شده است. هر دو شرکت اعلام کرده اند چون مدل های ویدئویی بهتر می شوند روش های ردیابی قاب به قاب به شدت غیر معتبر شده اند. در همین راستا موسسه مذکور از فناوری World ID Deep Face استفاده می کند که روشی خاص برای احراز آن است که شرکت کننده در تماس ویدئویی یک فرد واقعی است یا خیر.