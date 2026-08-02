ضرورت تسریع در اجرای طرح تفصیلی شهرکرد

به گزارش خبرنگار مهر، ماشالا ایزدی صبح یک شنبه در جلسه ۴۲۹ شورای اسلامی شهر، با قدردانی از تلاش مجموعه مدیریت شهری، بر ضرورت ارتقای کیفیت خدمات، پیگیری مطالبات شهروندان و تسریع در اجرای برخی پروژه‌های مهم شهری تأکید کرد.

رئیس شورای اسلامی شهرکرد با اشاره به لزوم توانمندسازی نیروی انسانی شهرداری اظهار نمود: برای ارتقای سطح کمی و کیفی خدمات، لازم است دوره‌های آموزشی تخصصی و مهارتی برای کارکنان حوزه‌های اداری و خدماتی برگزار شود تا ضمن به‌روزرسانی دانش تخصصی، نحوه تعامل و پاسخگویی به شهروندان نیز ارتقا یابد.

وی با بیان اینکه یکی از مؤلفه‌های مهم تاب‌آوری شهرها، نحوه عملکرد مدیران و کارکنان مدیریت شهری در همراهی با مردم است، افزود: پاسخگویی مناسب، سعه‌صدر و راهنمایی صحیح شهروندان، نقش مهمی در افزایش رضایتمندی عمومی دارد.

رئیس شورای اسلامی شهرکرد با اشاره به مطالبات مردم ناحیه غرب در خصوص زمین‌های ۷۲ پلاک گفت: این شهروندان بارها درخواست‌ها و دغدغه‌های خود را مطرح کرده‌اند و انتظار می‌رود با تعامل شهرداری و اداره کل راه و شهرسازی، زمینه بررسی و حل این موضوع با حضور نمایندگان آن شهروندان عزیز فراهم شود.

ایزدی همچنین خواستار پیگیری وضعیت احداث آرامستان غرب شهر شد و اظهار کرد: لازم است آخرین وضعیت موافقت منابع طبیعی و روند اداری این موضوع بررسی و اطلاع‌رسانی شود تا اقدامات لازم با سرعت بیشتری دنبال شود.

وی درباره طرح تفصیلی شهر نیز با اشاره به طی شدن مراحل اداری آن، از مسئولان مربوطه خواست گزارشی از روند انتخاب مشاور و بارگذاری اسناد در سامانه ارائه کنند تا این طرح هرچه سریع‌تر وارد مرحله اجرایی شود.

رئیس شورای اسلامی شهرکرد از اقدام شهرداری در اعزام اتوبوس‌ها و رانندگان برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی قدردانی کرد و گفت: همچنین از خدمات ارائه‌شده در حوزه حمل‌ونقل شهری تشکر می‌کنیم، هرچند لازم است برخی مشکلات ناوگان حمل‌ونقل عمومی در غرب شهر نیز با جدیت بیشتری پیگیری و برطرف شود.

ایزدی در ادامه با اشاره به وضعیت منطقه منظریه، خواستار تعیین تکلیف واگذاری این مجموعه به شهرداری شد و افزود: با وجود آنکه بخش عمده خدمات این مجموعه توسط شهرداری ارائه می‌شود، لازم است وضعیت مطالبات شهرداری و تحویل کامل منطقه نیز هرچه سریع‌تر مشخص شود.

وی همچنین بر ضرورت تسریع در تعیین تکلیف موضوع پساب تأکید کرد و گفت: با گذشت زمان، همچنان این موضوع به نتیجه نرسیده و ادامه این روند می‌تواند به فضای سبز شهر آسیب جدی وارد کند. انتظار می‌رود دستگاه‌های مسئول هرچه سریع‌تر نسبت به رفع این مشکل اقدام کنند و در صورت نیاز، موضوع از طریق مراجع ملی نیز پیگیری شود.

رئیس شورای اسلامی شهرکرد در پایان با اشاره به برخی مشکلات موجود در تجهیزات خدمات شهری، خواستار تأمین ابزارکار مورد نیاز برای نیروهای خدماتی شد و خاطرنشان کرد: تجهیز مناسب نیروهای اجرایی، علاوه بر افزایش کیفیت خدمات، موجب ارتقای بهره‌وری و رضایتمندی شهروندان خواهد شد.

تسریع در تعیین تکلیف کمربندی ۱۵ خرداد

فاطمه بیگی، عضو شورای اسلامی شهرکرد، در ادامه این جلسه با تأکید بر ضرورت پیگیری جدی پروژه‌های راهبردی شهر، خواستار ارائه گزارش شفاف از اقدامات دستگاه‌های مسئول در خصوص کمربندی ۱۵ خرداد و تعیین تکلیف موضوع پساب شد.

وی با اشاره به اینکه بخشی از مسائل شهر در حوزه اختیارات مدیریت شهری و بخشی دیگر در اختیار دستگاه‌های خارج از شهرداری است، اظهار کرد: درباره پروژه کمربندی ۱۵ خرداد باید مشخص شود اداره کل راه و شهرسازی، استانداری و سایر دستگاه‌های مسئول چه اقداماتی برای تأمین منابع مالی و پیشبرد این پروژه انجام داده‌اند و این موضوع نباید به فراموشی سپرده شود.

بیگی با تأکید بر اینکه کمربندی ۱۵ خرداد از مطالبات مهم شهروندان است، افزود: اگر تأمین اعتبار این پروژه نیازمند منابع ملی است، باید اعلام شود چه پیگیری‌هایی در سطح ملی انجام شده و مسئولان مرتبط گزارش روشنی از روند اقدامات ارائه دهند.

عضو شورای اسلامی شهرکرد همچنین خواستار تعیین تکلیف اجرای بخشی از مسیر کمربندی و رفع موانع موجود شد و گفت: لازم است وضعیت این پروژه، به‌ویژه در بخش‌های مرتبط با حریم و اجرای مسیر، به صورت شفاف برای شورا و شهروندان تشریح شود.

وی در ادامه با اشاره به موضوع پساب، بر ضرورت تسریع در تصمیم‌گیری و اجرای تعهدات دستگاه‌های مسئول تأکید کرد و افزود: با توجه به اهمیت تأمین آب مورد نیاز فضای سبز شهری، انتظار می‌رود وضعیت این موضوع هرچه سریع‌تر مشخص شود و در صورت تداوم روند فعلی، پیگیری آن از طریق استانداری و مراجع ملی در دستور کار قرار گیرد.

بیگی در پایان خاطرنشان کرد: شورای اسلامی شهر در راستای دفاع از حقوق شهروندان، پیگیری این مطالبات را تا حصول نتیجه ادامه خواهد داد و انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرایی نیز با ارائه گزارش‌های شفاف، روند اجرای پروژه‌های مهم شهری را تسریع کنند.

تعیین تکلیف طرح تفصیلی شهرکرد

محمدحسین واحدیان، شهردار شهرکرد، در ادامه این جلسه با تأکید بر اینکه حل بسیاری از مسائل مدیریت شهری در گرو همکاری دستگاه‌های مرتبط است، اظهار کرد:لازم است مطالبه‌گری شورای اسلامی شهر متوجه دستگاه‌هایی باشد که مسئولیت مستقیم در حوزه‌هایی همچون طرح جامع، طرح تفصیلی و پروژه‌های راهسازی دارند.

وی با اشاره به روند تهیه طرح جامع شهر گفت: اگرچه مسئولیت این طرح بر عهده اداره کل راه و شهرسازی است، اما شهرداری در تمام مراحل کارشناسی، جلسات تخصصی و پیگیری‌ها حضور فعال داشته و تمامی مطالبات شورا و شهروندان را به متولی طرح منتقل کرده است. با این وجود، بخشی از مصوبات نهایی با توافقات کارشناسی تفاوت داشته و اعتراض شهرداری نیز به صورت رسمی اعلام شده است.

شهردار شهرکرد با بیان اینکه بسیاری از اقدامات انجام‌شده در این دوره مدیریت شهری آن‌گونه که شایسته است بازگو نشده، افزود: شهرداری در موضوعاتی همچون طرح جامع، طرح تفصیلی و کمربندی ، با وجود آنکه متولی مستقیم این پروژه‌ها نبوده، نقش مؤثری در پیگیری‌ها، هماهنگی‌ها و پیشبرد امور داشته است، اما تعیین تکلیف نهایی این طرح‌ها همچنان در اختیار دستگاه‌های مسئول قرار دارد.

واحدیان درباره طرح تفصیلی نیز گفت: با وجود موافقت شورای اسلامی شهر برای واگذاری مسئولیت اجرای این طرح به شهرداری، متن تفاهم‌نامه پیشنهادی راه و شهرسازی نیازمند اصلاح است تا امکان صیانت از حقوق شهروندان و اعمال نظرات کارشناسی در فرآیند اجرا فراهم شود.

وی با اشاره به آخرین وضعیت کمربندی گفت: یکی از چالش‌های موجود، تناقض در تعیین حریم این مسیر است؛ به‌گونه‌ای که آنچه در مرحله توافقات کارشناسی مورد تصویب قرار گرفته، با ابلاغ نهایی تفاوت دارد و همین موضوع موجب ایجاد ابهام در ارائه خدمات شهری و نارضایتی برخی مالکان شده است. شهرداری این موضوع را از طریق مکاتبات رسمی، بازرسی و جلسات استانی به طور جدی پیگیری کرده است.

شهردار شهرکرد همچنین از پیگیری تأمین اعتبار برای ادامه اجرای کمربندی خبر داد و افزود: این موضوع در جلسات یکشنبه‌های نه به تصادف به تصویب رسیده و پیشنهاد تأمین اعتبار ملی برای تکمیل حدود چهار کیلومتر از مسیر ارائه شده است. انتظار می‌رود دستگاه‌های مسئول با تسریع در فرآیندهای اداری، زمینه اجرای هرچه سریع‌تر این پروژه را فراهم کنند.

واحدیان در پایان با تأکید بر اینکه شهرداری همواره پاسخگوی وظایف خود بوده است، خاطرنشان کرد: تحقق پروژه‌های کلان شهری نیازمند هماهنگی و ایفای مسئولیت همه دستگاه‌های مرتبط است و انتظار می‌رود هر مجموعه در چارچوب وظایف خود، برای رفع موانع و تسریع در اجرای طرح‌های توسعه شهری همکاری لازم را داشته باشد.