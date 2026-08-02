  1. اقتصاد
  2. صنعت و معدن و تجارت
۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۳۹

فهرست ۵۱۲ کد تعرفه مجاز صادراتی منتشر شد

فهرست ۵۱۲ کد تعرفه مجاز صادراتی منتشر شد

فهرست جامع مستثنیات مجاز صادراتی از کالاهای ممنوعه، شامل ۵۱۲ کد تعرفه در فصل‌های اول تا بیست‌وچهارم و آخرین اصلاحات انجام‌شده، به‌همراه فهرست تجمیعی منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فایل جامع مستثنیات مجاز صادراتی از کالاهای ممنوعه صادراتی، شامل ۵۱۲ کد تعرفه در فصل‌های اول تا بیست‌وچهارم، با آخرین اصلاحات و ویرایش‌های انجام‌شده منتشر شد.

این مجموعه، فهرست‌های یکم تا چهاردهم را به‌همراه یک فهرست تجمیعی دربر می‌گیرد و اطلاعات مربوط به کالاهای مشمول ممنوعیت صادراتی را که بر اساس ضوابط و مصوبات موجود امکان صادرات دارند، به‌صورت یکپارچه ارائه می‌کند.

بررسی فهرست منتشرشده نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از کدهای تعرفه‌ای به محصولات کشاورزی، باغی و گلخانه‌ای، گیاهان دارویی، ادویه‌جات، خشکبار و فرآورده‌های غذایی اختصاص دارد. همچنین انواع محصولات شیلاتی و آبزیان، کالاهای دامی و لبنی، میوه‌ها و سبزیجات، عسل و فرآورده‌های زنبورعسل، انواع نوشیدنی و آبمیوه، کنسرو و فرآورده‌های غذایی نیز در این فهرست دیده می‌شود.

برخی اقلام مندرج در این فهرست، مشروط به دریافت مجوز یا تأیید دستگاه‌های ذی‌ربط هستند و برای تعدادی از کالاها نیز سقف صادرات یا شرایط مشخصی تعیین شده است. در این میان، کالاهایی مانند شیرخشک صنعتی، چای، برخی نهاده‌ها و محصولات کشاورزی با ضوابط و شرایط ویژه در فهرست قرار گرفته‌اند.

انتشار این نسخه با هدف تجمیع آخرین تغییرات، افزایش شفافیت در مقررات صادراتی و تسهیل دسترسی صادرکنندگان و فعالان اقتصادی به وضعیت مجاز یا مشروط بودن صادرات کالاها انجام شده است. وجود فهرست تجمیعی در کنار فهرست‌های تفصیلی نیز امکان بررسی سریع‌تر و یکپارچه کدهای تعرفه‌ای و ضوابط مرتبط با آن‌ها را فراهم می‌کند.

برای مشاهده فهرست مذکور اینجا را کلیک کنید.

کد مطلب 6906304
سمیه رسولی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها