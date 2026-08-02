فهرست ۵۱۲ کد تعرفه مجاز صادراتی منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، فایل جامع مستثنیات مجاز صادراتی از کالاهای ممنوعه صادراتی، شامل ۵۱۲ کد تعرفه در فصلهای اول تا بیستوچهارم، با آخرین اصلاحات و ویرایشهای انجامشده منتشر شد.
این مجموعه، فهرستهای یکم تا چهاردهم را بههمراه یک فهرست تجمیعی دربر میگیرد و اطلاعات مربوط به کالاهای مشمول ممنوعیت صادراتی را که بر اساس ضوابط و مصوبات موجود امکان صادرات دارند، بهصورت یکپارچه ارائه میکند.
بررسی فهرست منتشرشده نشان میدهد بخش قابلتوجهی از کدهای تعرفهای به محصولات کشاورزی، باغی و گلخانهای، گیاهان دارویی، ادویهجات، خشکبار و فرآوردههای غذایی اختصاص دارد. همچنین انواع محصولات شیلاتی و آبزیان، کالاهای دامی و لبنی، میوهها و سبزیجات، عسل و فرآوردههای زنبورعسل، انواع نوشیدنی و آبمیوه، کنسرو و فرآوردههای غذایی نیز در این فهرست دیده میشود.
برخی اقلام مندرج در این فهرست، مشروط به دریافت مجوز یا تأیید دستگاههای ذیربط هستند و برای تعدادی از کالاها نیز سقف صادرات یا شرایط مشخصی تعیین شده است. در این میان، کالاهایی مانند شیرخشک صنعتی، چای، برخی نهادهها و محصولات کشاورزی با ضوابط و شرایط ویژه در فهرست قرار گرفتهاند.
انتشار این نسخه با هدف تجمیع آخرین تغییرات، افزایش شفافیت در مقررات صادراتی و تسهیل دسترسی صادرکنندگان و فعالان اقتصادی به وضعیت مجاز یا مشروط بودن صادرات کالاها انجام شده است. وجود فهرست تجمیعی در کنار فهرستهای تفصیلی نیز امکان بررسی سریعتر و یکپارچه کدهای تعرفهای و ضوابط مرتبط با آنها را فراهم میکند.
برای مشاهده فهرست مذکور اینجا را کلیک کنید.
نظر شما