به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، سخنگوی وزارت خارجه کره شمالی اعلام کرد که موضوع خلع سلاح هستهای این کشور چه از نظر تئوری و چه از نظر عملی به طور قطعی و برگشتناپذیر حل شده است.
همچنین وزارت خارجه کره شمالی تاکید کرد که موضع گیری های آمریکا، ژاپن و کره جنوبی در مورد خلع سلاح هستهای اهمیت و کاربرد عملی خود را از دست داده است و نمیتواند هیچ تأثیری بر وضعیت کره شمالی داشته باشد. پیونگ یانگ از طریق اعمال مسئولانه حقوق حاکمیتی خود، از منافع امنیتی و صلح منطقهای محافظت خواهد کرد.
کره شمالی همچنین با اشاره به نشست ناتو در ترکیه اعلام کرد: این اجلاس نشان داد که ناتو سازمانی است که به سمت جنگ و رویارویی گرایش دارد و منافع ژئوپلیتیکی انحصاری خود را دنبال میکند.
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