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۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۹:۲۷

پیونگ یانگ: پرونده خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی کاملا بسته شده است

پیونگ یانگ: پرونده خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی کاملا بسته شده است

کره شمالی اعلام کرد که پرونده خلع سلاح هسته ای این کشور به طور برگشت ناپذیری بسته شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، سخنگوی وزارت خارجه کره شمالی اعلام کرد که موضوع خلع سلاح هسته‌ای این کشور چه از نظر تئوری و چه از نظر عملی به طور قطعی و برگشت‌ناپذیر حل شده است.

همچنین وزارت خارجه کره شمالی تاکید کرد که موضع گیری های آمریکا، ژاپن و کره جنوبی در مورد خلع سلاح هسته‌ای اهمیت و کاربرد عملی خود را از دست داده‌ است و نمی‌تواند هیچ تأثیری بر وضعیت کره شمالی داشته باشد. پیونگ یانگ از طریق اعمال مسئولانه حقوق حاکمیتی خود، از منافع امنیتی و صلح منطقه‌ای محافظت خواهد کرد.

کره شمالی همچنین با اشاره به نشست ناتو در ترکیه اعلام کرد: این اجلاس نشان داد که ناتو سازمانی است که به سمت جنگ و رویارویی گرایش دارد و منافع ژئوپلیتیکی انحصاری خود را دنبال می‌کند.

کد مطلب 6884442

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