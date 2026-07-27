به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وزارت امور خارجه روسیه امروز دوشنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: اگر ژاپن از سلاح های هسته ای استفاده کند، چندین کشور همسایه واکنشی قاطع نشان خواهند داد.
در بیانیه صادره از سوی وزارت امور خارجه روسیه در این خصوص آمده است: گنجاندن مؤلفه هسته ای در برنامه تسلیح مجدد ژاپن، تهدیدی بالقوه برای منطقه خاور دور روسیه محسوب میشود. روسیه اظهارات مقامات ژاپنی مبنی بر احتمال دستیابی توکیو به سلاحهای هستهای را بسیار جدی تلقی میکند.
بیانیه وزارت امور خارجه روسیه در ادامه اضافه می کند: آمریکا به روسیه اطمینان داد که کی یف بی قید و شرط با تفاهم های «انکوریج» (نشست میان ترامپ و پوتین در آلاسکا) در خصوص اوکراین موافقت خواهد کرد. مسکو با در نظر گرفتن تفاهمهای «انکوریج»، برای حلوفصل دیپلماتیک مناقشه اوکراین آمادگی دارد.
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