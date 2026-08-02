عملیات بزرگ اربعین در استان سمنان؛ ۳۸ موکب در مسیر خدمت به زائران

خبرگزاری مهر، گروه استانها: استان سمنان خود را برای بزرگترین رویداد معنوی، فرهنگی و جهادی سال، یعنی راهپیمایی اربعین حسینی، آماده کرده است؛ استانی که از نظر نسبت تعداد زائران به جمعیت، در جایگاه نهم کشور قرار دارد و دلدادگان اهلبیت (ع) از ماهها پیش چشمانتظار آغاز این سفر عاشقانه هستند.
بر اساس آمار ستاد مرکزی اربعین، استان سمنان از نظر نسبت زائران اعزامی به جمعیت، در میان استانهای برتر کشور قرار دارد؛ آماری که نشاندهنده استقبال گسترده مردم این استان از زیارت اربعین و جایگاه ویژه این حماسه معنوی در میان آنان است.
البته اعزام زائران تنها بخشی از عملیات بزرگ اربعین به شمار میرود؛ عملیاتی گسترده که از ماهها پیش با برنامهریزی برای برپایی مواکب، تأمین امنیت، ساماندهی حملونقل، ارائه خدمات بهداشتی و درمانی، پشتیبانی و دهها اقدام دیگر آغاز شده و همچون یک حرکت عظیم جهادی، هماهنگی دقیق همه بخشها را میطلبد.
استان سمنان که به عنوان استان معین ایلام نیز ایفای نقش میکند، علاوه بر برنامهریزی برای اعزام زائران، از ماهها قبل مقدمات استقرار مواکب در مرزهای کشور و داخل عراق، انتقال تجهیزات و سازماندهی خدماترسانی به زائران را فراهم کرده و اکنون همه چیز برای آغاز عملیات اربعین مهیاست.
استقرار ۳۸ موکب استان سمنان
دبیر ستاد اربعین استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به استقرار ۳۸ موکب این استان در داخل سمنان، مرزهای غربی کشور بهویژه ایلام و خوزستان و نیز شهرهای نجف و کربلای معلی، اظهار کرد: مواکب از ابتدای مردادماه در محلهای پیشبینیشده مستقر شدند و فعالیت رسمی خود را از سوم مرداد آغاز کردهاند.
محمود قدرتی با بیان اینکه تمهیدات لازم برای برپایی این مواکب از مدتها قبل اندیشیده شده است، افزود: امسال ۳۸ موکب استان سمنان آماده خدمترسانی به زائران اربعین حسینی هستند.
وی با اشاره به استقرار یک موکب درمانی در مرز مهران، گفت: ۹ موکب استان در نجف اشرف، ۱۱ موکب در کربلای معلی و ۱۲ موکب نیز در مسیر پیادهروی نجف تا کربلا به زائران خدمات ارائه خواهند کرد.
انتقال تجهیزات و آمادگی کامل مواکب
دبیر ستاد اربعین استان سمنان با اشاره به استقرار دو موکب این استان در خوزستان و دو موکب دیگر در مرز مهران استان ایلام، اظهار کرد: با همکاری گمرک، ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای و سایر دستگاههای مرتبط، انتقال تجهیزات و ملزومات مواکب به مرزهای کشور و همچنین شهرهای نجف و کربلا تا اوایل مردادماه بدون مشکل انجام شد.
قدرتی با بیان اینکه هماهنگیهای لازم برای اعزام زائران استان نیز صورت گرفته است، افزود: امسال دو پرواز ویژه اربعین از فرودگاههای سمنان و شاهرود زائران را به نجف اشرف اعزام و پس از پایان سفر بازمیگرداند که این اقدام نقش مهمی در تسهیل سفر زائران خواهد داشت.
وی تأکید کرد: در حال حاضر مشکلی در زمینه اعزام زائران یا خدماترسانی مواکب وجود ندارد و تمامی برنامهها مطابق زمانبندی پیشبینیشده در حال اجرا است.
به گفته دبیر ستاد اربعین استان سمنان، تا پنجم مردادماه حدود ۲۰ تا ۲۱ هزار نفر در سامانه سماح نامنویسی کردهاند؛ سامانهای که اطلاعات مربوط به شیوه سفر زائران، از جمله استفاده از خودروی شخصی، اتوبوس یا هواپیما، در آن ثبت میشود تا امکان برنامهریزی و ارائه خدمات مناسب فراهم شود.
«همیار اربعین»؛ همراه هوشمند زائران
مدیرکل حج و زیارت استان سمنان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آمار ثبتنامکنندگان، گفت: نزدیک به ۵۰ درصد زائران استان سفر با اتوبوس را انتخاب کردهاند و حدود ۴۰ درصد نیز با خودروی شخصی راهی عتبات خواهند شد. سایر زائران نیز از طریق پرواز یا دیگر شیوههای حملونقل اعزام میشوند.
قدرتالله چتری با اشاره به فراهم بودن پارکینگهای مناسب در مرزهای کشور برای خودروهای شخصی افزود: بیشترین تقاضای زائران استان برای خروج از کشور از طریق مرز مهران و پس از آن مرز شلمچه ثبت شده است.
وی ادامه داد: حدود ۶۰ درصد زائران مرز مهران و نزدیک به ۳۵ درصد نیز مرز شلمچه را برای خروج از کشور انتخاب کردهاند. با توجه به ازدحام جمعیت در روزهای منتهی به اربعین، از زائران درخواست میشود زمان سفر خود را به گونهای مدیریت کنند که با کمترین میزان ترافیک و ازدحام مواجه شوند.
مدیرکل حج و زیارت استان سمنان همچنین با اشاره به راهاندازی نرمافزار «همیار اربعین» گفت: پس از ثبتنام در سامانه سماح، پیامکی حاوی لینک نصب این اپلیکیشن برای زائران ارسال میشود. این نرمافزار اطلاعات و خدمات مورد نیاز زائران را در طول سفر در اختیار آنان قرار میدهد و استفاده از آن به همه زائران توصیه میشود.
بهرهگیری از ظرفیت دو فرودگاه شاهرود و سمنان
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری نشستهای مشترک استانداری، نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، وزارت راه و شهرسازی و سازمان هواپیمایی کشوری، اظهار کرد: امسال دو پرواز ویژه اربعین از فرودگاههای سمنان و شاهرود برای اعزام زائران به نجف اشرف پیشبینی شده است.
فرجالله ایلیات افزود: پرواز رفت فرودگاه سمنان هشتم مردادماه انجام شده و پرواز بازگشت نیز سیزدهم مردادماه ساعت ۹:۳۵ از نجف اشرف به سمنان انجام خواهد شد.
وی ادامه داد: پرواز فرودگاه شاهرود نیز هشتم مردادماه ساعت ۲۰:۵۵ به مقصد نجف اشرف انجام شده و بازگشت آن سیزدهم مردادماه ساعت ۲۱:۰۵ از نجف به شاهرود خواهد بود.
معاون عمرانی استاندار سمنان هدف از برقراری این پروازها را استفاده از ظرفیت دو فرودگاه استان و تسهیل اعزام زائران اربعین عنوان کرد و گفت: فراهم شدن امکان اعزام هوایی از داخل استان، بخشی از مشکلات سفر زائران را کاهش داده و دسترسی آنان را تسهیل کرده است.
اربعین؛ نمایش وحدت و همبستگی امت اسلامی
اربعین حسینی هر سال جلوهای از وحدت، همدلی و همبستگی مسلمانان جهان است و امسال نیز با وجود تحولات منطقه، این راهپیمایی عظیم از اهمیت ویژهای برخوردار شده است؛ حضوری که علاوه بر بُعد معنوی، پیام روشنی از انسجام امت اسلامی و ایستادگی در برابر دشمنان به همراه دارد.
در همین راستا، آیتالله سیدمهدی میرباقری شاهرودی، نماینده مردم استان سمنان در مجلس خبرگان رهبری، با اشاره به تحولات منطقه، تأکید کرد: برخی دولتهای اسلامی منافع خود را در همراهی با نظام سلطه تعریف میکنند، اما وعده الهی بر غلبه حق بر باطل است و ملتهای مسلمان با اتکا به ایمان و مقاومت، این مسیر را ادامه خواهند داد.
توصیه به زائران اربعین
امام جمعه شاهرود نیز با تأکید بر ضرورت برنامهریزی مناسب برای سفر اربعین، از زائران خواست با مدیریت زمان، زمینه حضور هرچه باشکوهتر در این اجتماع عظیم را فراهم کنند.
حجتالاسلام عباس امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مردم ایران همواره نشان دادهاند که در بزنگاههای حساس، بهترین تصمیم را میگیرند و با درک صحیح از شرایط، وظایف خود را بهخوبی انجام میدهند.
وی افزود: توصیه میشود زائران با برنامهریزی دقیق، زمان سفر خود را مدیریت کنند تا ضمن بهرهمندی از فیض زیارت، امکان حضور و نقشآفرینی در دیگر عرصههای اجتماعی و فرهنگی نیز فراهم باشد.
اربعین حسینی، بزرگترین اجتماع دینی جهان، هر سال جلوهای از عشق به اهلبیت (ع)، وحدت مسلمانان و فرهنگ ایثار و خدمت است؛ حماسهای که امسال نیز با مشارکت گسترده مردم و تلاش هزاران خادم، جلوهای دیگر از همبستگی امت اسلامی را به نمایش خواهد گذاشت.
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