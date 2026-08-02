به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا رحیمی محمودآبادی، رئیس کمیسیون عمران، حمل‌ونقل و ترافیک شورای اسلامی شهر کرج، از اجرای عملیات ساماندهی و بهسازی جاده محمدشهر و همچنین پیگیری طرح اصلاح گره‌های ترافیکی در محدوده میدان میوه و تره‌بار خبر داد.

وی همچنین اظهار کرد: رفع گره‌های ترافیکی جنوب کرج که در محدوده حریم شهر قرار دارد، از مطالبات دیرینه شهروندان بوده و مدیریت شهری با جدیت این موضوع را دنبال می‌کند.

جاده محمدشهر زیر تیغ بهسازی

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در یکی از مهم‌ترین محورهای خروجی جنوبی کرج افزود: جاده محمدشهر به دلیل حجم بالای تردد و وضعیت نامناسب معبر، سال‌ها با گلایه شهروندان همراه بود.

رئیس کمیسیون عمران، حمل‌ونقل و ترافیک شورای اسلامی شهر کرج بیان کرد: در راستای ساماندهی این محور، تعیین تکلیف مجاوران و برخی کاربری‌های حاشیه مسیر در دستور کار قرار گرفت و با مصوبه کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر، عملیات بهسازی و روکش آسفالت این مسیر در محدوده حریم اجرایی شد.

رحیمی محمودآبادی تصریح کرد: اجرای این اقدامات موجب بهبود محسوس کیفیت مسیر شده و مشکلات ناشی از ناهمواری‌های جاده، کاهش سرعت خودروها و افزایش زمان سفر تا حد زیادی برطرف شده است.

اصلاح گره ترافیکی میدان میوه و تره‌بار

وی در ادامه با اشاره به مشکلات ترافیکی محدوده میدان میوه و تره‌بار گفت: دوربرگردان‌های پس از این میدان به دلیل طراحی غیرفنی و عرض کم مسیر، در ساعات اوج تردد موجب ایجاد ترافیک سنگین می‌شود؛ به‌طوری که در برخی ساعات، صف خودروها تا زیرگذر امتداد پیدا می‌کند.

رحیمی محمودآبادی افزود: مطالعات فنی این پروژه انجام شده و طرح اصلاحی آن نیز به تصویب شورای ترافیک استان رسیده است تا پس از تأمین الزامات اجرایی، عملیات ساماندهی این محدوده آغاز شود.

وی تأکید کرد: هدف مدیریت شهری، اصلاح موقعیت یا طراحی جدید این دوربرگردان‌ها برای رفع یکی از مهم‌ترین گره‌های ترافیکی جنوب کرج است.

رئیس کمیسیون عمران، حمل‌ونقل و ترافیک شورای اسلامی شهر کرج با بیان اینکه بخشی از مشکلات این محدوده به زیرگذر راه‌آهن مربوط می‌شود، خاطرنشان کرد: رفع کامل این معضل نیازمند همکاری دستگاه‌های متولی از جمله راه‌آهن و راهداری است، زیرا این بخش خارج از حوزه وظایف مستقیم مدیریت شهری قرار دارد.