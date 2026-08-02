حمیدرضا پیمانجو در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از ثبت یک میلیون و ۴۰۱ هزار و ۴۲۴ تردد بین‌استانی در محورهای مواصلاتی کهگیلویه و بویراحمد طی تیرماه سال جاری خبر داد.

وی اظهار کرد: این میزان تردد نسبت به خردادماه امسال ۷.۹ درصد و در مقایسه با تیرماه سال گذشته ۱۰.۶ درصد کاهش داشته است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به زیرساخت‌های هوشمند پایش ترافیک افزود: هم‌اکنون ۴۰ محور استان به دستگاه‌های ترددشمار آنلاین مجهز هستند و امکان رصد و پایش لحظه‌ای حجم ترافیک در این محورها فراهم شده است.

وی با بیان اینکه میانگین تردد روزانه در تیرماه ۴۵ هزار و ۲۰۷ وسیله نقلیه بوده است، تصریح کرد: بیشترین میزان تردد نیز در پنجم تیرماه به ثبت رسید که مجموع ورود و خروج وسایل نقلیه در آن روز به ۵۳ هزار و ۱۹۹ دستگاه رسید.

پیمانجو با استناد به اطلاعات سامانه‌های پلاک‌خوان عنوان کرد: حدود ۴۶ درصد خودروهای ترددکننده در محورهای استان کمتر از یک روز در کهگیلویه و بویراحمد توقف داشته‌اند که بیانگر عبوری بودن بخش قابل توجهی از این ترددها است.

وی ادامه داد: سهم تردد خودروهای غیربومی نسبت به خردادماه امسال ۱.۸ درصد کاهش یافته و پس از پلاک‌های بومی استان، خودروهای دارای پلاک استان‌های فارس، خوزستان و تهران بیشترین تردد را در جاده‌های استان داشته‌اند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد پلاک‌های کهگیلویه و بویراحمد نیز بیشترین سفرهای خود را به ترتیب به استان‌های فارس، خوزستان و اصفهان انجام داده‌اند.

پیمانجو در پایان پرترددترین محورهای استان در تیرماه را مسیرهای پاتاوه–یاسوج، بابامیدان–یاسوج، یاسوج–بابامیدان، بابامیدان–گچساران و گچساران–بابامیدان اعلام کرد و از رانندگان خواست برای اطلاع از آخرین وضعیت راه‌ها از سامانه ۱۴۱ و اپلیکیشن همراه این اداره‌کل استفاده کرده و دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را برای ارتقای خدمات ارائه دهند.