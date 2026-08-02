تغییر الگوی سفر زائران و افزایش شدید تقاضا برای ناوگان حمل و نقل عمومی

به گزارش خبرنگار مهر، منصور فخاران ظهر یکشنبه در مرز مهران با اشاره به فعالیت شبانهروزی ناوگان حملونقل عمومی در پایانه مرزی مهران به عنوان کانون اصلی بازگشت زائران، اظهار داشت: برخلاف سالهای گذشته، امسال شاهد تغییر رفتاری زائران در استفاده از ناوگان عمومی بودهایم و در مرحله رفت، ۶۰ درصد زائران از ناوگان عمومی استفاده کردهاند، اما در مرحله بازگشت این رقم به ۷۹ درصد افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه برخلاف سنوات گذشته، امسال شاهد تغییر رویه زائرانی بودیم که از مرزهای دیگری نظیر شلمچه، باشماق و خسروی خارج شده بودند، اما برای بازگشت، مرز مهران را انتخاب کردهاند، افزود: این تغییر رویه که با رشد ۱۹ درصدی تقاضا در این مرز همراه بود، برنامهریزیهای ما را با چالش مواجه کرد و نیازمند تمهیدات ویژهای برای مدیریت این حجم از تردد بود.
معاون توسعه فناوری و هوشمندسازی سازمان راهداری کشور با اشاره به اینکه در حال حاضر ۹۰۰ دستگاه ناوگان حملونقل عمومی از سراسر کشور در مسیر مرز مهران قرار دارند، تصریح کرد: پیشبینی میشود با ورود بیش از ۸۰۰ دستگاه اتوبوس جدید به پایانه برکت، روند اعزام زائران با سرعت بیشتری دنبال شود و با این اقدام، مشکل معطلی زائران در پایانه برکت به حداقل خواهد رسید.
وی در پایان با قدردانی از همکاری زائران و رانندگان، خاطرنشان کرد: با هماهنگی دستگاههای اجرایی و خدماتی، تلاش میشود تا زائران با خیالی آسوده و در فضایی ایمن، به استانهای خود بازگردند و امیدواریم با این تمهیدات، شاهد سفری روان و همراه با آرامش برای زائران اباعبدالله الحسین (ع) باشیم.
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