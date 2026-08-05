برداشت بیش از ۲ هزار تن حبوبات دیم از مزارع قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد خوش‌اخلاق اظهار کرد: امسال بیش از ۲ هزار تن انواع حبوبات دیم از سطح ۵ هزار و ۶۵۴ هکتار از اراضی کشاورزی استان قزوین برداشت شده است.

وی افزود: این محصولات در قالب طرح پایداری تولید در دیمزارها کشت شده‌اند و با وجود تنش ناشی از باد گرم در طول فصل زراعی، عملکرد مزارع در مجموع رضایت‌بخش بوده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین ادامه داد: تلاش کشاورزان و نظارت مستمر کارشناسان جهاد کشاورزی از عوامل مؤثر در دستیابی به این میزان تولید بوده است.

خوش‌اخلاق با اشاره به پراکنش مزارع حبوبات دیم در استان بیان کرد: بیشترین سطح زیر کشت این محصولات در منطقه کوهین شهرستان قزوین و شهرستان آوج قرار دارد.

وی توسعه کشت حبوبات دیم در تناوب با غلات را از برنامه‌های مهم بخش کشاورزی استان دانست و گفت: این الگوی کشت علاوه بر کمک به حفظ حاصلخیزی خاک و کاهش مخاطرات تولید، در شرایط محدودیت منابع آبی می‌تواند نقش مؤثری در پایداری تولید و افزایش بهره‌وری داشته باشد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین خاطرنشان کرد: توسعه کشت‌های دیم و اجرای برنامه‌های پایداری تولید از رویکردهای اصلی این سازمان برای سازگاری بخش کشاورزی با کم‌آبی و افزایش تاب‌آوری تولید است.

خوش‌اخلاق تأکید کرد: گسترش کشت محصولات کم‌آب‌بر و استفاده از الگوهای مناسب کشت می‌تواند ضمن کاهش فشار بر منابع آبی، به تقویت امنیت غذایی و حمایت از معیشت کشاورزان استان کمک کند.