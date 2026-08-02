برپایی موکب جاماندگان اربعین در مسیر میدان شوش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه بسیج معاونت مالی و اقتصاد شهری، علی کربلایی، با اشاره به برپایی موکب خدمت‌رسانی به جاماندگان اربعین، گفت: در راستای اجرای برنامه‌های فرهنگی و جهادی و با هدف ارائه خدمات شایسته به زائران و عزاداران حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، موکب جاماندگان اربعین توسط حوزه بسیج معاونت مالی و اقتصاد شهری در مسیر بالاتر از میدان شوش نرسیده به پل بعثت برپا خواهد شد.

وی افزود: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، تمهیدات لازم برای استقرار موکب و ارائه خدمات فرهنگی، رفاهی و پذیرایی پیش‌بینی شده و تقسیم وظایف میان اعضای حوزه بسیج و عوامل اجرایی نیز با هدف ارائه خدمات منظم و مطلوب به عزاداران صورت گرفته است.

فرمانده حوزه بسیج معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران، با تأکید بر اینکه خدمت به زائران اربعین افتخاری بزرگ برای خادمان اهل‌بیت (ع) است، تصریح کرد: امیدواریم با همدلی و مشارکت نیروهای بسیجی و همکاران، بتوانیم در این حرکت عظیم معنوی، خدماتی در شأن عزاداران حسینی ارائه کرده و در ترویج فرهنگ ایثار، همدلی و خدمت‌رسانی نقش‌آفرین باشیم.