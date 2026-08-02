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۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۰۷

برپایی موکب جاماندگان اربعین در مسیر میدان شوش

برپایی موکب جاماندگان اربعین در مسیر میدان شوش

فرمانده حوزه بسیج معاونت مالی شهرداری تهران، از برپایی موکب خدمات رسانی در مسیر میدان شوش همزمان با برگزاری آیین پیاده‌روی جاماندگان اربعین حسینی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه بسیج معاونت مالی و اقتصاد شهری، علی کربلایی، با اشاره به برپایی موکب خدمت‌رسانی به جاماندگان اربعین، گفت: در راستای اجرای برنامه‌های فرهنگی و جهادی و با هدف ارائه خدمات شایسته به زائران و عزاداران حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، موکب جاماندگان اربعین توسط حوزه بسیج معاونت مالی و اقتصاد شهری در مسیر بالاتر از میدان شوش نرسیده به پل بعثت برپا خواهد شد.

وی افزود: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، تمهیدات لازم برای استقرار موکب و ارائه خدمات فرهنگی، رفاهی و پذیرایی پیش‌بینی شده و تقسیم وظایف میان اعضای حوزه بسیج و عوامل اجرایی نیز با هدف ارائه خدمات منظم و مطلوب به عزاداران صورت گرفته است.

فرمانده حوزه بسیج معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران، با تأکید بر اینکه خدمت به زائران اربعین افتخاری بزرگ برای خادمان اهل‌بیت (ع) است، تصریح کرد: امیدواریم با همدلی و مشارکت نیروهای بسیجی و همکاران، بتوانیم در این حرکت عظیم معنوی، خدماتی در شأن عزاداران حسینی ارائه کرده و در ترویج فرهنگ ایثار، همدلی و خدمت‌رسانی نقش‌آفرین باشیم.

کد مطلب 6906149
حبیب احسنی پور

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