هشدار جدی گرینلند درباره حفاری شرکت نفتی آمریکایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، یک شرکت نفتی آمریکایی مرتبط با دونالد ترامپ، با وجود عدم دریافت مجوز از مقامات محلی در حال آماده شدن برای حفر چاه در گرینلند است.

در حالی که رئیس جمهور آمریکا تهدیدهای خود را برای ادعای مالکیت بر قلمرو وسیع قطب شمال همواره تکرار می کند، برخی تجهیزات لازم برای آماده‌سازی حفاری در روزهای اخیر در سواحل شرقی گرینلند به ساحل آورده شده است.

این امر دولت گرینلند را بر آن داشته است که هشدار جدی صادر کند مبنی بر اینکه هیچ مجوزی برای این امر صادر نشده است. دولت در بیانیه‌ای اعلام کرد: تمام امور لجستیکی آینده باید قبل از اجرا توسط مرجع منابع معدنی توصیه و تأیید شود.

مدیران گرینلند انرژی، یک شرکت تگزاسی که سال گذشته تأسیس شد، ادعا کرده‌اند که ممکن است ۱ تریلیون دلار نفت خام در زیر منطقه جیمسون لند وجود داشته باشد. آنها اعلام کردند که قصد دارند ۶۰ میلیون دلار برای حفاری دو چاه برای کشف این موضوع هزینه کنند.

به عنوان یک قلمرو نیمه خودمختار دانمارک، تصمیمات در مورد منابع طبیعی گرینلند بر عهده رهبران منتخب محلی آن است که اکنون با یک تصمیم حساس روبرو هستند.

نماینده گرینلند انرژی گفته است که یک کشتی حامل ۳۰۰ کانتینر تجهیزات حفاری این شرکت قرار است ۱۲ سپتامبر از کانادا حرکت کند. جف لندری، فرماندار راست افراطی لوئیزیانا که به عنوان فرستاده ترامپ به گرینلند فعالیت می‌کند، گفته است که گرینلند ممکن است سال آینده نفت استخراج کند.