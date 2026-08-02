حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی، تا اواخر هفته با تداوم استقرار توده هوای گرم بر منطقه، دمای هوا مقادیر بالایی خواهد داشت و پیش بینی می شود در برخی نقاط استان دمای بیشینه به آستانه ۵۰ درجه سلسیوس و بیش از آن افزایش یابد.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: همچنین طی روزهای دوشنبه تا چهارشنبه، در برخی نقاط استان (غالبا ارتفاعات شرقی و مناطق جنوبی) طی ساعاتی از ظهر تا اوایل شب با رشد ابر، احتمال وقوع ناپایداری موقت جوی دور از انتظار نیست.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی، طی ساعاتی وزش باد، در برخی نقاط گرد و خاک خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: جهت وزش باد غالباً شمال غربی تا شمال شرقی، با سرعت ۸ تا ۳۰ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت و در مناطق شمالی و مرکزی گاهی تا ۴۲ کیلومتردرساعت پیش بینی می شود.

وی ادامه داد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتی‌متر، در مناطق شمالی و مرکزی طی ساعاتی ۶۰ تا ۱۲۰ سانتی‌متر خواهد بود.