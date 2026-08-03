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۱۲ مرداد ۱۴۰۵، ۶:۲۰

جعفری: رگبار و رعدوبرق پراکنده مهمان امروز آسمان گلستان می‌شود

جعفری: رگبار و رعدوبرق پراکنده مهمان امروز آسمان گلستان می‌شود

گرگان- کارشناس هواشناسی گلستان از نفوذ جریانات مرطوب به استان خبر داد و گفت: این شرایط، احتمال وقوع رگبار و رعدوبرق پراکنده و وزش باد نسبتاً شدید موقتی در برخی مناطق را افزایش می‌دهد.

سمیه جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی، امروز و فردا در برخی ساعات جریانات مرطوب وارد استان می‌شود که با تقویت شرایط ناپایداری ناشی از اثرگذاری ناوه در تراز ۵۰۰ میلی‌بار، زمینه وقوع پدیده‌های جوی ناپایدار را فراهم می‌کند.

وی افزود: در این مدت، رگبار و رعدوبرق پراکنده به‌ویژه در نواحی کوهپایه‌ای و کوهستانی، وزش باد نسبتاً شدید موقتی و در مناطق مستعد، خیزش گرد و غبار دور از انتظار نخواهد بود.

جعفری با اشاره به تغییر شرایط جوی از اواسط هفته اظهار کرد: بر اساس پیش‌بینی‌های فعلی، از روز سه‌شنبه تا چهارشنبه جو استان نسبتاً پایدار خواهد شد و از شدت ناپایداری‌های جوی کاسته می‌شود.

کد مطلب 6906842

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