به گزارش خبرنگار مهر، انجمن سینمای جوانان ایران دفتر خرمآباد در اقدامی مشترک، نخستین نمایشگاه عکس «کانون عکس» و سیامین نمایشگاه گروهی آثار هنرجویان این انجمن را با موضوع آزاد برگزار میکند؛ رویدادی که فرصتی برای نمایش توانمندیها، نگاه خلاقانه و تجربههای هنری عکاسان جوان و هنرجویان این مجموعه فراهم کرده است.
در این نمایشگاه، آثار جمعی از عکاسان و هنرجویان انجمن سینمای جوانان دفتر خرمآباد در معرض دید علاقهمندان قرار خواهد گرفت.
نمایشگاه به مدت چهار روز میزبان علاقهمندان است
بر اساس اعلام برگزارکنندگان، این نمایشگاه از ۱۷ تا ۲۰ مردادماه ۱۴۰۵ در گالری شهید هژبر واقع در میدان ۲۲ بهمن، مجتمع فرهنگی هنری شهید آوینی (اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خرمآباد) برگزار میشود.
علاقهمندان به هنر عکاسی میتوانند در طول برگزاری نمایشگاه، همهروزه در دو نوبت صبح از ساعت ۱۰ تا ۱۲ و عصر از ساعت ۱۶ تا ۱۸ از آثار ارائهشده بازدید کنند.
افتتاح نمایشگاه همزمان با آغاز نشستهای تخصصی کانون عکس
آیین افتتاحیه این رویداد هنری نیز روز شنبه ۱۷ مردادماه ۱۴۰۵ ساعت ۱۰ صبح همزمان با افتتاح نشستهای تخصصی «کانون عکس» انجمن سینمای جوانان ایران دفتر خرمآباد برگزار خواهد شد.
برگزاری این نمایشگاه در کنار نشستهای تخصصی کانون عکس، بستری برای معرفی آثار هنرجویان، تبادل تجربه میان عکاسان و تقویت فعالیتهای آموزشی و هنری انجمن سینمای جوانان در استان لرستان به شمار میرود.
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