۱۲ کیلوگرم تریاک در ورزنه کشف شد

سرهنگ احمد نیکبخت در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به عزم قاطع پلیس در برخورد با سوداگران مرگ اظهار کرد: در راستای اجرای طرحهای هدفمند و عملیاتی فرماندهی انتظامی برای پاکسازی مناطق از لوث خردهفروشان و توزیعکنندگان مواد مخدر، مأموران کلانتری ۱۱ شهرستان ورزنه با بهرهگیری از اشراف اطلاعاتی، تحرکات قاچاقچیان را تحت رصد دقیق قرار دادند.
وی افزود: مأموران با هماهنگی مقام قضائی و برپایی ایست و بازرسی مقطعی و هوشمندانه در محورهای مواصلاتی، به یک دستگاه خودروی سواری پراید مشکوک شدند و در اقدامی ضربتی آن را متوقف کردند. در بازرسی دقیق مأموران از خودروی مذکور، مقدار ۱۲ هزار و ۷۶۹ گرم ماده مخدر تریاک کشف و ضبط شد. متهم پرونده نیز دستگیر و برای سیر مراحل قانونی و صدور حکم نهایی تحویل مراجع قضائی شد.
فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان با تأکید بر اینکه پلیس در حوزه مبارزه با مواد مخدر هیچگونه مماشاتی با مخلان امنیت ندارد، تصریح کرد: مأموران انتظامی بهصورت شبانهروزی با تکیه بر اشراف اطلاعاتی و اجرای طرحهای غافلگیرکننده، عرصه را برای قاچاقچیان و توزیعکنندگان مواد مخدر در تمامی نقاط شهرستان تنگ خواهند کرد.
سرهنگ نیکبخت در ادامه این گفتوگو، از اجرای موفقیتآمیز طرح امنیت محلهمحور در حوزه کلانتری ۲۴ امیرکبیر خبر داد و گفت: این طرح با هدف افزایش ضریب امنیت عمومی و کاهش وقوع جرایم با هماهنگی کامل قضائی به مرحله اجرا درآمد.
وی در تشریح جزئیات این عملیات افزود: در جریان اجرای این طرح، مأموران موفق شدند ۸ نفر از سارقان حرفهای و سابقهدار را که در سطح منطقه اقدام به فعالیتهای مجرمانه میکردند، شناسایی و در عملیاتهای غافلگیرانه دستگیر کنند.
فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان با تفکیک جرایم متهمان دستگیرشده، خاطرنشان کرد: این افراد شامل ۳ سارق اماکن خصوصی، ۳ سارق خودرو، یک سارق کشرو و یک سارق موتورسیکلت بودند. همچنین در بررسی مخفیگاه و بازرسی از این متهمان، ۳ دستگاه خودروی مسروقه، یک دستگاه موتورسیکلت سرقتی و مقداری مواد مخدر صنعتی از نوع شیشه کشف و ضبط شد.
سرهنگ نیکبخت با اشاره به اینکه افزایش احساس امنیت شهروندان و برخورد قاطع با مخلان نظم و آرامش جامعه از اولویتهای اصلی پلیس است، تأکید کرد: اجرای طرحهای امنیت محلهمحور با جدیت و در تمامی نقاط شهرستان اصفهان استمرار خواهد داشت و پلیس اجازه نخواهد داد فضای شهر برای مجرمان امن باشد.
وی از شهروندان خواست با مشارکت فعال در تأمین امنیت جامعه، در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک یا فعالیتهای غیرقانونی، بلافاصله مراتب را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.
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