به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه کیهان نوشت: ۱- جمهوری اسلامی ایران اکنون در میانه یک جنگ تمام‌عیار و ترکیبی با دشمن آمریکایی-صهیونی قرار دارد. جنگ ترکیبی، ابعاد مختلفی دارد؛ از جنگ نظامی در میدان گرفته تا جنگ سایبری و همچنین مبارزه با مزدوران دشمن در داخل کشور و عملیات روانی در حوزه فضای مجازی و نبرد اقتصادی. شواهد و مستندات و همچنین اعترافات دشمن، همگی حکایت از آن دارد که جمهوری اسلامی ایران در این جنگ ترکیبی، دست برتر را دارد. به این مستندات توجه کنید:

۲- جدیدترین سند درباره برتری ایران در میدان، اظهارات اخیر «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور پدوفیل و جنایتکار آمریکا است. وی روز گذشته در گفت‌وگو با شبکه فاکس‌نیوز اعتراف کرد که «حمله سه‌شنبه شب ایران به پایگاه آمریکا در اردن غافلگیرکننده بود و نیروهای ما فقط چند دقیقه فرصت داشتند.» «جیسون کمپبل» تحلیلگر آمریکایی نیز چندی پیش گفته بود: «به نظر من، آمریکا تا این لحظه بخش قابل توجهی از مهمات خود و همچنین بخش مهمی از توان پدافند هوائی خود را مصرف کرده است. ایرانیان نشان داده‌اند هم اراده و هم توانایی پاسخ متقابل به اهداف مشابه در سراسر منطقه را دارند.»

ایران در میدان، علاوه‌بر درهم‌کوبیدن پایگاه‌های دولت تروریست آمریکا در منطقه، به صورت کامل بر تنگه هرمز نیز مسلط است. وال استریت ژورنال اخیرا در گزارشی نوشته است: «بسته ماندن تنگه هرمز و حملات نیروهای مسلح یمن به کشتی‌های مرتبط با عربستان در دریای سرخ و تنگه باب‌المندب، مسیرهای انتقال نفت را با چالش روبه‌رو کرده است. این اختلال، همزمان حدود ۲۵ درصد عرضه نفت خام جهان را تحت تأثیر قرار داده است.» ۳- یکی دیگر از حوزه‌های جنگ ترکیبی، جنگ سایبری است. جبهه مقاومت اکنون در این حوزه نیز در مقابل جبهه آمریکایی- صهیونی، دست برتر را دارد.

به گزارش رویترز، «برد کوپر» فرمانده تشکیلات تروریستی سنتکام، اخیرا به نیروهای خود نسبت به استفاده از تلفن همراه هشدار داده و تأکید کرده که ویدئوهای ضبط‌شده آن‌ها که به صورت آنلاین منتشر می‌شود، می‌تواند به ایران در هدف‌گیری پایگاه‌های آمریکایی کمک کند. این هشدار در حالی اعلام شده است که رسانه‌های غربی و عبری، نسبت به دقت و نقطه‌زنی حملات موشکی ایران ابراز شگفتی کرده‌اند. همچنین رسانه صهیونیستی اسرائیل‌هیوم اخیرا از یک حادثه سایبری جدی علیه شرکت راهبردی و حساس صنایع نظامی اسرائیل (IMCO) خبر داد که به تأیید خود این رسانه، ابعاد گسترده‌ای داشته و نشان‌دهنده نفوذ عمیق به زیرساخت‌های این مجموعه بزرگ است.

بنابر این گزارش، ۳۰ ترابایت اطلاعات نظامی این شرکت صهیونیستی به سرقت رفته و زنجیره تأمین جنگ‌افزارهای ارتش صهیونی مختل شده است. این شرکت صهیونیستی که از تأمین‌کنندگان اصلی وزارت جنگ رژیم صهیونیستی محسوب می‌شود، پس از یک حمله سایبری گسترده، به طور رسمی اذعان کرده که زیرساخت‌های آن با آسیب جدی مواجه شده است. ۴- جبهه مقاومت علاوه‌ بر برتری در جنگ سایبری، در عملیات روانی در حوزه فضای مجازی نیز اقدامات قابل توجهی انجام داده است.

به عنوان نمونه، نِکست گاو؛ پایگاه خبری امنیت سایبری فدرال آمریکا در گزارشی اعلام کرد: «سرویس مخفی ایالات متحده در حال بررسی ویدیویی است که به نظر می‌رسد توسط عوامل ایرانی تولید شده و هدف آن شناسایی فرصت‌هایی برای ترور دونالد ترامپ از جمله مسیرهای تردد کاروان خودرویی مورد استفاده تیم‌های حفاظتی او در فلوریدا و نیویورک است.» همچنین رسانه‌های غربی از غیبت «ملانیا ترامپ» همسر رئیس‌جمهور جنایتکار آمریکا در روزهای اخیر خبر می‌دهند. گفته می‌شود این غیبت، پس از افشای اطلاعات مربوط به مکان‌های تردد وی از سوی ایران با انتشار یک ویدئو در فضای مجازی صورت گرفته است.

یکی دیگر از مصادیق برتری ایران نسبت به دشمن در حوزه فضای مجازی، انتشار انیمیشن‌های لگویی است. تنها یکی از تولیدکنندگان این انیمیشن‌ها، از نیم میلیارد بازدید جهانی ویدئوهایش در پلتفرم‌های مختلف خبر داده است. نکته قابل توجه اینجاست که میزان بازدید و تاثیرگذاری این انیمیشن‌ها در افکارعمومی مردم جهان به حدی افزایش یافت و گسترده شد که یوتیوب به بهانه مضحک ترویج خشونت، یکی از کانال‌های اصلی تولیدکننده این محتوا را مسدود کرد؛ واکنشی منفعلانه که خود بزرگ‌ترین سند برای اثبات پیروزی رسانه‌ای ایران در این نبرد است.

اکنون تحلیلگران و رسانه‌های غربی نیز بر شکست آمریکا در حوزه فضای مجازی اذعان دارند. به عنوان نمونه، «اریک مندل» مدیر مرکز مطالعات امور خاورمیانه به تازگی در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی تاکید کرده است که: «ترامپ نتوانسته افکار عمومی را با خود همراه کند.» ۵- یکی دیگر از مصادیق برتری ایران در جنگ ترکیبی، شناسایی و خنثی‌سازی اقدامات مزدوران و تروریست‌های وابسته به دشمن است. در جدیدترین نمونه، وزارت اطلاعات در بیانیه‌ای از انهدام چهار هسته عملیاتی گروهک تروریستی - تکفیری در جنوب شرق کشور خبر داد و اعلام کرد که در این عملیات، ۱۵ تروریست دستگیر شدند.

پیش از این نیز چهار تیم تروریستی دیگر در نیمه اول تیرماه در کمین سربازان گمنام امام زمان(عج) و حافظان امنیت گرفتار شده بودند که به هلاکت دو تن و دستگیری ده نفر دیگر منجر شده بود. در یک نمونه دیگر، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، در ماه‌های اخیر ضربات سهمگینی به تروریست‌های تجزیه‌طلب در اقلیم کردستان عراق وارد کرده‌اند. ۶- «جان مرشایمر» نظریه‌پرداز مشهور آمریکایی اخیرا گفته است: «باید به یاد داشته باشید که با چهار هدف وارد این جنگ شدیم: اول، تغییر رژیم در ایران. دوم، از بین بردن توانایی ایران برای غنی‌سازی اورانیوم. سوم، پایان دادن به حمایت ایران از حوثی‌ها، حزب‌الله و حماس. و چهارم، متوقف کردن برنامه موشک‌های دوربرد ایران. ما در هر چهار مورد شکست خوردیم.»

۷- بنابر مستندات ذکر شده و مستندات متعدد دیگری که ذکر تمامی آن‌ها از حوصله این وجیزه خارج است، ایران در جنگ ترکیبی علیه دشمن آمریکایی- صهیونی، برتری قابل ملاحظه‌ای کسب کرده است. اما در این میان، یک ملاحظه قابل تأمل وجود دارد و آن اینکه، حوزه اقتصاد و معیشت، جزو لاینفک جنگ ترکیبی است. با این‌حال و علی‌رغم سپری شدن بیش از ۱۵۰ روز از جنگ تحمیلی سوم، ما هنوز شاهد «آرایش جنگی» در دولت آقای پزشکیان نیستیم. متاسفانه برخی مقامات دولت همچنان بر حاشیه‌سازی اصرار داشته و نسبت به مطالبات معیشتی و اقتصادی مردم کم‌توجهی می‌کنند.

علاوه‌ بر این، مجلس شورای اسلامی نیز آن‌طور که باید و شاید، متناسب با جنگ ترکیبی، تغییر آرایش نداده است. در مجموع، شواهد و مستندات نشان از یک واقعیت انکارناپذیر دارد و آن اینکه، جمهوری اسلامی ایران در معادلات پیچیده «جنگ ترکیبی» به حدی از اقتدار و برتری دست یافته که توانایی تغییر جدی قواعد بازی در منطقه و جهان را دارد؛ از شخم ‌زدن پایگاه‌های آمریکا در منطقه و تسلط بر تنگه هرمز تا نفوذ در لایه‌های امنیتی دشمن و برتری در عملیات روانی و فضای مجازی. اکنون، برای تثبیت این دست برتر، ضروری است که ظرفیت‌های ساختاری در حوزه‌های مدیریت اقتصادی نیز با دیگر اجزای جنگ ترکیبی، همسو و هم‌افزا شوند. ناگفته نماند که این توصیه، به هیچ عنوان نافی اقدامات دولت در رسیدگی به مطالبات مردم و زحمات نمایندگان مردم در خانه ملت نیست.