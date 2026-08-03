به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، دونالد ترامپ رئیس‌ جمهور آمریکا امروز دوشنبه با انتشار پیامی در رسانه اجتماعی خود موسوم به تروث سوشال در تلاش برای رهایی از موج انتقادات داخلی به دلیل تبعات پرهزینه تجاوز نظامی اش علیه ایران ادعا کرد: مقامات ایرانی درخواست دیدار می‌ کنند، یا به قول برخی، «التماس» می‌ کنند، مذاکرات آغاز می‌ شود و جلسات دیگری نیز برای آینده نزدیک برنامه‌ ریزی می‌گردد؛ با این حال، آشکارا و با افتخار مدعی می‌شوند که هیچ‌ گونه گفتگویی در کار نیست و درباره هیچ موضوعی صحبت نمی‌شود، و تنها با «عمان» سروکار دارند!

رئیس‌ جمهور آمریکا که در آستانه انتخابات کنگره شکست برای حزب خود را قطعی می داند، با طرح ادعایی که بیشتر جنبه رسانه ای و عوام فریبانه دارد، مدعی شد: سپس به همان حرف های همیشگی خود ادامه می‌ دهند و می‌ گویند که تنگه هرمز را با اقتدار اداره خواهند کرد؛ حال آنکه این تنگه هم‌ اکنون کاملا تحت کنترل نیروی دریایی ایالات متحده و «محاصره» ما یا به تعبیر برخی، «دیوار فولادی ایالات متحده» قرار دارد! هیچ‌ چیز به ایران نمی رسد مگر آنکه ما بخواهیم، و هیچ‌چیز هم عبور نخواهد کرد مگر آنکه توافقی حاصل شود یا تسلیم کامل صورت گیرد!

وی بی اشاره به ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای ایران، ادعا کرد: چه ایران بخواهد بپذیرد و چه نخواهد، واقعیت این است که ما داریم درباره راه‌حلی برای مشکلی صحبت می‌کنیم که خود آن‌ها طی چندین دهه ایجاد کرده‌اند! مسئله بسیار ساده است: ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت!