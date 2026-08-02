به گزارش خبرنگار مهر، مهدی باصولی معاون آموزشی جهاد دانشگاهی صبح امروز در نشست خبری چهل و ششمین سالگرد تاسیس جهاد دانشگاهی با اشاره به مهم‌ترین برنامه‌های این معاونت گفت: جهاددانشگاهی در دو سطح آموزش عالی و آموزش کوتاه مدت فعالیت می کند، در حوزه آموزش عالی دو دانشگاه و ۵ موسسه آموزش عالی، عهده دار تربیت دانشجویان هستند، در حال حاضر حدود ۲۷ هزار دانشجو دراین دو دانشگاه و موسسات مشغول تحصیل هستند، ۸ هزار نفر نیز فارغ التحصیل شده اند، درحوزه آموزش کوتاه مدت نیز ۱۶۲ مرکز آموزشی در گستره ملی داریم که عهده دار نظام آموزش عالی کوتاه مدت هستند. طی سال‌های اخیر تلاش کرده ایم رویکرد آموزش را از برگزاری دوره‌های عمومی و تقاضامحور به سمت آموزش‌های تخصصی و مهارت‌محور تغییر دهیم.

وی افزود: بخش عمده فعالیت‌های آموزشی جهاددانشگاهی یعنی حدود ۸۰ درصد با اتکا به درآمدهای اختصاصی اداره می‌شود و تنها حدود ۲۰ درصد منابع این حوزه از اعتبارات دولتی تأمین می‌شود.

رشد فعالیت‌های آموزشی

باصولی اظهار کرد: عملکرد مالی حوزه آموزش نسبت به سال گذشته رشد قابل توجهی داشته و بخش عمده خدمات آموزشی براساس نیازهای جامعه طراحی و اجرا شده است.

وی ادامه داد: در سال گذشته درحوزه آموزش هزار و ۳۳۸ دوره آموزشی در مراکز آموزشی جهاددانشگاهی برگزار شد و تلاش کردیم این دوره‌ها متناسب با نیازهای روز جامعه و بازار کار طراحی شوند.

راه‌اندازی نخستین مرکز دانش تخصصی بازی‌های رایانه‌ای

معاون آموزش جهاددانشگاهی در ادامه از راه اندازی نخستین مرکز دانش تخصصی حوزه بازی‌های رایانه‌ای خبرداد و گفت: هدف از ایجاد این مجموعه، شکل‌دهی به شبکه‌ای گسترده برای توانمندسازی فعالان صنعت بازی‌های رایانه‌ای در کشور و توسعه آموزش‌های تخصصی در این حوزه است.

توسعه آموزش‌های مهارتی

باصولی با تأکید بر گسترش آموزش‌های مهارتی اظهار کرد: در سال گذشته همکاری‌های مشترک با دستگاه‌های مختلف توسعه یافت و با همکاری وزارت بهداشت، چهارکارگروه تخصصی در حوزه‌های مختلف از جمله درمان ناباروری و دهان و دندان تشکیل شد تا آموزش‌های تخصصی متناسب با نیازهای کشور ارائه شود.

جذب پژوهشگران و اعضای هیئت علمی

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه سرمایه انسانی گفت: فرآیند جذب پژوهشگران و تبدیل وضعیت نیروهای پژوهشی همچنان ادامه دارد.

باصولی خاطرنشان کرد: تاکنون یک‌هزار و ۴۴۱ نفر متقاضی ورود به فرآیند جذب بوده‌اند که از این تعداد، پرونده ۱۹۱ نفر همچنان در دست بررسی و طی مراحل جذب قرار دارد.