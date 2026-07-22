دوئل شاخص کل با هم وزن در بورس تهران

به گزارش خبرنگار مهر، بازار سهام در پایان معاملات امروز چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۵، تصویری دوگانه اما متمایل به بهبود در بدنه معاملات ثبت کرد؛ به‌طوری‌که در حالی‌ که شاخص کل بورس تهران با افت محدود ۳ هزار و ۵۴۸ واحدی تا سطح ۴ میلیون و ۸۸۴ هزار واحد عقب نشست، شاخص هم‌وزن با رشد ۹ هزار و ۳۳۸ واحدی نشان داد جریان تقاضا در بخش وسیع‌تری از نمادها فعال‌تر بوده است. همزمان، ارزش معاملات خرد به ۲۴ هزار و ۴۶۸ میلیارد تومان رسید، خروج ۷۱۷ میلیارد تومان نقدینگی حقیقی از سهام ثبت شد و در مقابل ۲ هزار و ۶۳ میلیارد تومان پول به صندوق‌های درآمد ثابت وارد شد.

در جریان دادوستدهای امروز، برتری نسبی تقاضا در تابلو مشهود بود؛ به‌گونه‌ای که ۲۴۶ نماد با صف خریدی به ارزش ۴ هزار و ۶۱۴ میلیارد تومان بسته شدند، در حالی‌ که ۹۵ نماد در صف فروش به ارزش هزار و ۲۱۳ میلیارد تومان قرار گرفتند. همچنین تعداد نمادهای مثبت و منفی بدون صف به ترتیب ۸۸ و ۱۰۲ مورد بود و سرانه خرید حقیقی‌ها با ۹۴ میلیون تومان اندکی بالاتر از سرانه فروش ۸۸ میلیون تومانی ایستاد؛ نشانه‌ای که از تداوم حضور معامله‌گران خرد در سمت خرید، با وجود احتیاط نسبت به روند کلی بازار حکایت دارد.

در بورس تهران، تعداد معاملات به ۵۵۹ هزار و ۱۰۶ نوبت رسید و ارزش کل معاملات ۴۲۸ هزار و ۴۳۱ میلیارد تومان را پشت سر گذاشت. حجم معاملات نیز ۳۴.۴۵۵ میلیارد برگه سهم ثبت شد. با این حال افت ۰.۰۷ درصدی شاخص کل در کنار رشد ۰.۶۹ درصدی شاخص هم‌وزن، بار دیگر شکاف میان عملکرد نمادهای بزرگ و متوسط و کوچک را برجسته کرد. شاخص بازار اول ۰.۰۴ درصد و شاخص بازار دوم ۰.۱۵ درصد افت کردند، اما شاخص آزاد شناور ۰.۰۶ درصد افزایش یافت.

بررسی اثرگذارترین نمادها بر شاخص کل نشان می‌دهد فشار منفی عمدتا از سوی بزرگان بازار اعمال شد. نماد فارس با اثر منفی ۱۰ هزار و ۶۲۵ واحدی بیشترین فشار را بر شاخص وارد کرد و پس از آن پارسان، نوری و شپدیس در سمت منفی قرار گرفتند. در مقابل، شبندر با اثر مثبت ۴ هزار و ۴۹۴ واحدی، شستا با ۲ هزار و ۸۵۹ واحد و شتران با ۲ هزار و ۶۸۳ واحد مهم‌ترین حامیان شاخص بودند.

در میان نمادهای پرتراکنش بورس، شبندر با ارزشی بیش از ۱۰ هزار و ۲۸۸ میلیارد تومان در صدر قرار گرفت. پس از آن شتران با ۸ هزار و ۶۷۶ میلیارد تومان، کالا با ۴ هزار و ۹۶۰ میلیارد تومان و شستا با ۳ هزار و ۸۵۷ میلیارد تومان از کانون‌های اصلی گردش نقدینگی بودند. این تمرکز ارزش معاملات در گروه پالایشی و برخی نمادهای شاخص‌ساز، یکی از ویژگی‌های مهم معاملات امروز به شمار می‌رفت.

همزمان در فرابورس ایران، نماگر اصلی بازار برخلاف بورس تهران مسیر صعودی داشت و با رشد ۱۷۹.۶ واحدی معادل ۰.۴۶ درصد به ۳۸ هزار و ۸۵۲ واحد رسید. شاخص هم‌وزن فرابورس نیز ۰.۵۶ درصد افزایش یافت که تاییدی بر بهبود نسبی گسترده‌تر در نمادهای این بازار بود. ارزش معاملات فرابورس به ۲ میلیون و ۶۰۸ هزار میلیارد تومان و حجم معاملات به ۱۷.۱۱۳ میلیارد برگه رسید و تعداد معاملات نیز ۳۲۱ هزار و ۶۷۱ نوبت ثبت شد.

در فرابورس، بیشترین اثر منفی بر شاخص از سوی کگهر و مارون اعمال شد، اما نمادهای سامان، فزر، دتوزیع، بپاس و نیشکر توانستند اثر این فشار را خنثی کرده و شاخص را در محدوده مثبت نگه دارند. در فهرست نمادهای پرتراکنش این بازار نیز فزر با بیش از ۳ هزار و ۴۰ میلیارد تومان، پخش با هزار و ۷۳۴ میلیارد تومان و بهپاک با ۹۹۳ میلیارد تومان از مهم‌ترین نمادهای مورد توجه معامله‌گران بودند.

در مجموع، معاملات امروز این پیام را داشت که اگرچه شاخص کل همچنان تحت فشار نمادهای بزرگ و شاخص‌ساز قرار دارد، اما رشد شاخص‌های هم‌وزن، برتری محسوس صف‌های خرید بر صف‌های فروش و بالاتر بودن سرانه خرید حقیقی نسبت به فروش، از تقویت نسبی تقاضا در لایه‌های میانی و کوچک بازار خبر می‌دهد. با این حال، تداوم خروج پول حقیقی از سهام و ورود نقدینگی به صندوق‌های درآمد ثابت نشان می‌دهد بخشی از سرمایه‌گذاران همچنان رویکردی محتاطانه داشته و در انتظار روشن‌تر شدن مسیر بازار هستند.