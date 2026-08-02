به گزارش خبرنگار مهر، مستندنمایش «قائد» پیرامون رهبر شهید امت به نویسندگی و کارگردانی پژمان شاهوردی و تهیه‌کنندگی امیرحسین شفیعی، در قالب برنامه‌های همایش بین‌المللی راهیان اربعین و در مسیر پیاده‌روی زائران از نجف تا کربلا به اجرا درآمد.

روایت سه‌زبانه یک اثر آیینی

این اثر نمایشی با رویکردی مستند و آیینی، به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی تولید شده است تا امکان ارتباط با مخاطبان گسترده‌تری از زائران را فراهم کند.

اجرای نسخه عربی این اثر در کشور عراق، با استقبال زائران اربعین حسینی همراه شد و توانست پیام خود را در بستر یکی از بزرگ‌ترین اجتماعات مذهبی جهان به مخاطبان منتقل کند.

آغاز تور بین‌المللی اجرای «قائد»

عوامل این مستندنمایش از آغاز تور بین‌المللی اجرای اثر در کشورهای مختلف طی آینده نزدیک خبر دادند.

نویسندگی و کارگردانی این اثر را پژمان شاهوردی و تهیه‌کنندگی آن را امیرحسین شفیعی بر عهده داشته‌اند.

همچنین مسعود کردی به‌عنوان دستیار کارگردان، علی دهریزی مشاور کارگردان، دکتر آریانا گودرزی دراماتورژ و میثم کردی مدیر روابط عمومی این پروژه هستند.

در این مستندنمایش، پژمان شاهوردی، سینا زرین‌بخش، امیرطاها کاکاوند، محمد گودرزی، احمدرضا مرادی سرچغائی و امیررضا صارمی به ایفای نقش پرداخته‌اند.