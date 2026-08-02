به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حجت سالاریمکی ظهر یکشنبه در گفتگو با رسانهها با تشریح مسیرهای پیادهروی جاماندگان اربعین حسینی در شهرستانهای خراسان جنوبی، از عموم مردم انقلابی و همیشه در صحنه استان دعوت کرد تا سهشنبه ۱۳ مردادماه به صورت خانوادگی در این مراسم حضور یابند.
وی ادامه داد: مردم خراسان جنوبی با حضور در مراسم پیادهروی جاماندگان اربعین حسینی، بار دیگر پیوند خود را با ارزشهای مذهبی و دینی به نمایش خواهند گذاشت.
حجتالاسلام سالاری با اشاره به مسیرهای پیادهروی جاماندگان اربعین حسینی در شهرستانهای استان بیان کرد: در بیرجند این مراسم از میدان آزادی به سمت امامزادگان باقریه ساعت ۸ صبح برگزار میشود.
وی با بیان اینکه در سربیشه مسیر پیادهروی از مسجد حضرت ابوالفضل (ع) ساعت ۶ صبح آغاز خواهد شد، گفت: همچنین در فردوس شرکتکنندگان مسیر چهارراه شهیدان پارسا تا امامزادگان فردوس را ساعت ۱۷ عصر طی میکنند.
حجتالاسلام سالاری با بیان اینکه در قائنات مسیر میدان ابوالمفاخر تا شهدای گمنام این شهر ساعت ۱۵ عصر تعیین شده است، افزود: در خوسف این آیین از آرامگاه ابن حسام تا امامزاده سید سلطان ابوالقاسم ساعت ۸ صبح برگزار میشود.
به گفته مدیرکل سازمات تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی، در بشرویه مسیر گلزار شهدای این شهر تا امامزاده محمد بن اصغر ساعت ۵:۳۰ صبح خواهد بود.
وی با بیان اینکه در سرایان جاماندگان اربعین مسیر مهدیه تا گلزار شهدای این شهر را ساعت ۱۶ عصر طی خواهند کرد، افزود: در نهبندان هم مسیر نهبندان تا مسجد حضرت ابوالفضل (ع) ساعت ۵ صبح آغاز میشود.
حجتالاسلام سالاری مکی با بیان اینکه در زیرکوه این مراسم از حاجیآباد تا بوستان ساعت ۵ صبح برگزار خواهد شد، افزود: در طبس مسیر پیادهروی از میدان امام رضا(ع) و میدان واعظ طبسی به سمت آستان مبارک حسین بن موسیالکاظم(ع) ساعت ۱۷:۳۰ عصر است.
وی با بیان اینکه در درمیان مسیر فلکه ابتدایی روستای مسک تا مزار مقدر ساعت ۷ صبح تعیین شده است، افزود: در عشقآباد نیز این مراسم از محل شهدای گمنام این شهر ساعت ۴:۳۰ صبح آغاز میشود.
حجتالاسلام سالاریمکی بیان کرد: از مردم استان خواستاریم با حضور پرشور و خانوادگی در این مراسم معنوی، جلوهای دیگر از عشق و ارادت خود به اهلبیت(ع) را به نمایش بگذارند.
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