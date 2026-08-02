به گزارش خبرنگار مهر، جلسه بررسی و ساماندهی فرآیند تعمیر و نگهداری آمبولانسهای واحدهای مختلف دانشگاه علوم پزشکی لرستان ظهر یکشنبه با حضور محمد حیدریان معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی لرستان و سایر متولیان در سالن جلسات معاونت توسعه برگزار شد.
بررسی روند تعمیرات و مدیریت هزینههای ناوگان آمبولانس
در این نشست، موضوعات مختلف مرتبط با نگهداری و تعمیر ناوگان آمبولانسهای دانشگاه مورد بررسی قرار گرفت که از جمله آنها میتوان به تشخیص و ارزیابی فنی خودروها، طبقهبندی هزینههای تعمیرات، بررسی مدل خرید خدمات بر اساس آییننامه مالی و معاملاتی، ارزیابی و تأیید کیفیت خدمات پیش از پرداخت هزینهها و همچنین ارائه دیاگرام چرخه مالی و عملیاتی فرآیند تعمیرات ناوگان آمبولانس اشاره کرد.
حاضران در جلسه نیز راهکارهای لازم برای بهبود فرآیند تعمیرات، افزایش بهرهوری ناوگان و مدیریت بهینه منابع مالی را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.
آغاز بازدیدهای میدانی از پایگاههای اورژانس ۱۱۵
معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی لرستان در این جلسه با تأکید بر اهمیت آمادگی ناوگان عملیاتی اورژانس، بر افزایش نظارت و پایش مستمر وضعیت آمبولانسها و خودروهای عملیاتی اورژانس ۱۱۵ تأکید کرد.
حیدریان اعلام کرد: بازدیدهای میدانی با حضور معاون توسعه، رئیس اورژانس و تیمهای تخصصی مرتبط از روز دوشنبه ۱۲ مردادماه آغاز میشود و نخستین بازدید از پایگاه اورژانس دهنوروز انجام خواهد شد.
برگزاری جلسات ماهانه و ارائه گزارش تفکیکی هزینهها
وی همچنین بر برگزاری منظم و ماهانه جلسات تخصصی مرتبط با ناوگان خودرویی دانشگاه تأکید کرد و خواستار ارائه گزارش تفکیکی هزینهکرد سال گذشته شد.
به گفته معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه، ارائه این گزارشها زمینه بررسی دقیقتر هزینهها، افزایش شفافیت مالی، مدیریت بهینه منابع و ارتقای کیفیت خدمات امدادی و درمانی را فراهم خواهد کرد.
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