محکومیت ۱۰ میلیارد ریالی قاچاقچی لوازم آرایشی در دیواندره

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین رحیمیان اظهار کرد: پرونده قاچاق ۱۱۲ هزار عدد انواع لوازم آرایشی به ارزش پنج میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال در شعبه تعزیرات حکومتی شهرستان دیواندره مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی افزود: پس از بررسی مستندات و با توجه به اینکه متهم مدارک قانونی برای حمل و نگهداری کالاها ارائه نکرد، شعبه رسیدگی‌کننده تخلف انتسابی را محرز دانست.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان ادامه داد: بر این اساس، متخلف با احتساب ارزش وسیله نقلیه حامل کالای قاچاق، به پرداخت ۱۰ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شد.

رحیمیان با اشاره به نحوه کشف این محموله بیان کرد: مأموران پلیس آگاهی شهرستان دیواندره در جریان کنترل خودروهای عبوری، محموله قاچاق لوازم آرایشی را شناسایی و توقیف کردند.

وی اضافه کرد: پس از تشکیل پرونده، موضوع برای رسیدگی قانونی به اداره تعزیرات حکومتی ارجاع شد و حکم مقتضی صادر شد.