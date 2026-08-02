فرآیند واردات قبض‌ انباری گوشت راهگشای مدیریت بازار

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا طلایی، معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در نشست مشترک با وحید صالحی، سرپرست سازمان دامپزشکی کشور و جمعی از مدیران دو مجموعه، با اشاره به اهمیت هماهنگی میان بخش‌های اجرایی در تأمین پایدار کالاهای اساسی، اظهار کرد: فرآیند واردات قبض انباری گوشت یکی از تصمیمات مؤثر و راهگشایی بود که کشور را در مقطعی حساس از بروز بحران در بازار این کالای اساسی نجات داد.

وی افزود: تجربه اجرای این فرآیند نشان داد که با هم‌افزایی میان دستگاه‌های مسئول می‌توان ضمن تسهیل تأمین کالا، از ایجاد وقفه در عرضه و افزایش التهاب بازار جلوگیری کرد. از این رو لازم است این سازوکار با هماهنگی و همراهی سازمان دامپزشکی کشور استمرار یابد.

طلایی با تأکید بر نقش تخصصی سازمان دامپزشکی کشور در زنجیره تأمین گوشت، تصریح کرد: اطمینان از سلامت، کیفیت و حلال بودن گوشت‌های وارداتی از مهم‌ترین مؤلفه‌های این فرآیند است و سازمان دامپزشکی در این حوزه مسئولیتی کلیدی و تعیین‌کننده بر عهده دارد. رعایت دقیق ضوابط بهداشتی و شرعی، پشتوانه اعتماد مردم به نظام تأمین و توزیع محصولات پروتئینی است.

وی تاکید کرد: معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با تکیه بر همکاری نزدیک با سازمان دامپزشکی کشور، تلاش خواهد کرد ضمن حفظ استانداردهای سلامت و امنیت غذایی، روند تأمین کالاهای اساسی را با سرعت، دقت و کمترین هزینه برای مصرف‌کنندگان ادامه دهد.

وحید صالحی، سرپرست سازمان دامپزشکی کشور در ادامه نیز با تأکید بر آمادگی این سازمان برای همکاری با معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، گفت: سازمان دامپزشکی کشور با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی و نظارتی خود، تمامی فرآیندهای مرتبط با کنترل‌های بهداشتی، قرنطینه‌ای و نظارت بر حلال بودن گوشت‌های وارداتی را با دقت دنبال می‌کند و همکاری مستمر میان دو مجموعه می‌تواند ضمن تسهیل تجارت، سلامت و امنیت غذایی جامعه را بیش از پیش تضمین کند.