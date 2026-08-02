اعلام آرای کمیته انضباطی فدراسیون بسکتبال در خصوص ۱۲ پرونده

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، جلسه کمیته انضباطی فدراسیون بسکتبال با حضور سه عضو رسمی و براساس ماده ۲۷ اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی برگزار شد و ۱۲ پرونده مرتبط با مسابقات لیگ برتر و لیگ حرفه‌ای بسکتبال آقایان و تیم ملی آقایان را بررسی و احکام انضباطی این جلسات را اعلام کرد.

احکام صادر شده کمیته انضباطی به شرح زیر است:

پرونده اول: سجاد پذیرفته ( پالایش نفت آبادان) – حرکات ناشایست در بازی مقابل استقلال – محروم از حضور در میادین ورزشی به مدت ۳ ماه (شروع از ابتدای لیگ آتی ۱۴۰۵) – قابل اعتراض به مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ

پرونده دوم: رضا نظری‌کیا – عدم حضور در اردوی تیم ملی بدون اطلاع قبلی – محروم از حضور در میادین ورزشی به مدت ۴ ماه (شروع از ابتدای لیگ آتی ۱۴۰۵) – قابل اعتراض به مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ

پرونده سوم: ارسلان میرزاآقایی (گچساران) – درگیری فیزیکی و ارتکاب رفتار ناشایست و برهم زدن نظم سالن – پرداخت پانصد میلیون ریال جریمه، محروم از حضور در میادین ورزشی به مدت ۳ ماه (شروع ابتدای لیگ آتی ۱۴۰۵) – قابل اعتراض به مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ

پرونده چهارم: مهران باباجانی ( گچساران) – درگیری فیزیکی و ارتکاب رفتار ناشایست و برهم زدن نظم سالن – پرداخت پانصد میلیون ریال جریمه، محروم از حضور در میادین ورزشی به مدت ۳ ماه (شروع ابتدای لیگ آتی ۱۴۰۵) – قابل اعتراض به مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ

پرونده پنجم: پیمان منصف (گچساران) – درگیری با کادر فنی و بازیکنان تیم مقابل – پرداخت سیصد میلیون ریال جریمه نقدی – درصورت عدم پرداخت مسئولیت با باشگاه است

پرونده ششم: سجاد گودرزی (گچساران) – درگیری و ارتکاب رفتار ناشایست – پرداخت سیصد میلیون ریال جریمه نقدی – درصورت عدم پرداخت مسئولیت با باشگاه است

پرونده هفتم: سروش قبادی (گچساران) - درگیری و ارتکاب رفتار ناشایست – پرداخت سیصد میلیون ریال جریمه نقدی – درصورت عدم پرداخت مسئولیت با باشگاه است

پرونده هشتم: رضا زارعی (گچساران) - درگیری و ارتکاب رفتار ناشایست – پرداخت سیصد میلیون ریال جریمه نقدی – درصورت عدم پرداخت مسئولیت با باشگاه است

پرونده نهم: حمیدرضا ستوده ( گل گهر) – درگیری فیزیکی و ارتکاب رفتار ناشایست و برهم زدن نظم سالن – پرداخت سیصد میلیون ریال جریمه نقدی – درصورت عدم پرداخت مسئولیت با باشگاه است

پرونده دهم: علیار نجفی ( گل گهر) - درگیری فیزیکی و ارتکاب رفتار ناشایست و برهم زدن نظم سالن – پرداخت سیصد میلیون ریال جریمه نقدی – درصورت عدم پرداخت مسئولیت با باشگاه است

پرونده یازدهم: ابوالفضل قادریان (گل گهر) - درگیری فیزیکی و ارتکاب رفتار ناشایست و برهم زدن نظم سالن – پرداخت سیصد میلیون ریال جریمه نقدی – درصورت عدم پرداخت مسئولیت با باشگاه است

پرونده دوازدهم: تیم نفت و گاز گچساران – برهم زدن نظم عمومی سالن و پرتاب اشیا به داخل بازی – پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال جریمه نقدی – محرومیت از حضور تماشاچی در فصل آتی به مدت ۲ جلسه