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۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۴۴

اعلام آرای کمیته انضباطی فدراسیون بسکتبال در خصوص ۱۲ پرونده

اعلام آرای کمیته انضباطی فدراسیون بسکتبال در خصوص ۱۲ پرونده

کمیته انضباطی فدراسیون بسکتبال رای نهایی در خصوص ۱۲ پرونده را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، جلسه کمیته انضباطی فدراسیون بسکتبال با حضور سه عضو رسمی و براساس ماده ۲۷ اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی برگزار شد و ۱۲ پرونده مرتبط با مسابقات لیگ برتر و لیگ حرفه‌ای بسکتبال آقایان و تیم ملی آقایان را بررسی و احکام انضباطی این جلسات را اعلام کرد.

احکام صادر شده کمیته انضباطی به شرح زیر است:

پرونده اول: سجاد پذیرفته ( پالایش نفت آبادان) – حرکات ناشایست در بازی مقابل استقلال – محروم از حضور در میادین ورزشی به مدت ۳ ماه (شروع از ابتدای لیگ آتی ۱۴۰۵) – قابل اعتراض به مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ

پرونده دوم: رضا نظری‌کیا – عدم حضور در اردوی تیم ملی بدون اطلاع قبلی – محروم از حضور در میادین ورزشی به مدت ۴ ماه (شروع از ابتدای لیگ آتی ۱۴۰۵) – قابل اعتراض به مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ

پرونده سوم: ارسلان میرزاآقایی (گچساران) – درگیری فیزیکی و ارتکاب رفتار ناشایست و برهم زدن نظم سالن – پرداخت پانصد میلیون ریال جریمه، محروم از حضور در میادین ورزشی به مدت ۳ ماه (شروع ابتدای لیگ آتی ۱۴۰۵) – قابل اعتراض به مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ

پرونده چهارم: مهران باباجانی ( گچساران) – درگیری فیزیکی و ارتکاب رفتار ناشایست و برهم زدن نظم سالن – پرداخت پانصد میلیون ریال جریمه، محروم از حضور در میادین ورزشی به مدت ۳ ماه (شروع ابتدای لیگ آتی ۱۴۰۵) – قابل اعتراض به مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ

پرونده پنجم: پیمان منصف (گچساران) – درگیری با کادر فنی و بازیکنان تیم مقابل – پرداخت سیصد میلیون ریال جریمه نقدی – درصورت عدم پرداخت مسئولیت با باشگاه است

پرونده ششم: سجاد گودرزی (گچساران) – درگیری و ارتکاب رفتار ناشایست – پرداخت سیصد میلیون ریال جریمه نقدی – درصورت عدم پرداخت مسئولیت با باشگاه است

پرونده هفتم: سروش قبادی (گچساران) - درگیری و ارتکاب رفتار ناشایست – پرداخت سیصد میلیون ریال جریمه نقدی – درصورت عدم پرداخت مسئولیت با باشگاه است

پرونده هشتم: رضا زارعی (گچساران) - درگیری و ارتکاب رفتار ناشایست – پرداخت سیصد میلیون ریال جریمه نقدی – درصورت عدم پرداخت مسئولیت با باشگاه است

پرونده نهم: حمیدرضا ستوده ( گل گهر) – درگیری فیزیکی و ارتکاب رفتار ناشایست و برهم زدن نظم سالن – پرداخت سیصد میلیون ریال جریمه نقدی – درصورت عدم پرداخت مسئولیت با باشگاه است

پرونده دهم: علیار نجفی ( گل گهر) - درگیری فیزیکی و ارتکاب رفتار ناشایست و برهم زدن نظم سالن – پرداخت سیصد میلیون ریال جریمه نقدی – درصورت عدم پرداخت مسئولیت با باشگاه است

پرونده یازدهم: ابوالفضل قادریان (گل گهر) - درگیری فیزیکی و ارتکاب رفتار ناشایست و برهم زدن نظم سالن – پرداخت سیصد میلیون ریال جریمه نقدی – درصورت عدم پرداخت مسئولیت با باشگاه است

پرونده دوازدهم: تیم نفت و گاز گچساران – برهم زدن نظم عمومی سالن و پرتاب اشیا به داخل بازی – پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال جریمه نقدی – محرومیت از حضور تماشاچی در فصل آتی به مدت ۲ جلسه

کد مطلب 6906404

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