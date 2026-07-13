به گزارش خبرنگار مهر، سید احسان عسکری ظهر دوشنبه در نشست کارگروه آرد، نان و گندم استان با اشاره به گلایههای مردمی از کیفیت نان در برخی شهرستانهای سردسیری، اظهار کرد: برگزاری دورههای آموزشی تخصصی برای نانوایان با هدف افزایش مهارت و ارتقای کیفیت نان، از مهمترین برنامههای پیشبینیشده در این حوزه است.
وی با بیان اینکه شرایط اقلیمی استان بر کیفیت نان تولیدی تأثیرگذار است، افزود: بررسیها نشان میدهد کیفیت نان در مناطق سردسیری به دلیل شرایط آبوهوایی و ویژگیهای گندم مصرفی با مناطق گرمسیری تفاوت دارد، از این رو باید از تجربههای موفق شهرستانهای گرمسیری برای بهبود وضعیت در سایر مناطق استفاده شود.
نظارت بر کیفیت گندم در اولویت
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری یکی از عوامل مؤثر بر کیفیت نان را کیفیت گندم و فرآیند استراحت و آمادهسازی آن دانست و گفت: رعایت استانداردها در این مراحل، نقش مستقیمی در کیفیت نهایی نان دارد.
وی افزود: علاوه بر افزایش نظارتهای میدانی، اتحادیه نانوایان موظف شده است با برگزاری کلاسهای آموزشی و استفاده از ظرفیت اساتید و متخصصان، دانش فنی نانوایان را ارتقا دهد تا نان با کیفیت استاندارد در سراسر استان تولید شود.
عسکری با اشاره به نقش دستگاههای اجرایی در بهبود کیفیت نان تصریح کرد: جهاد کشاورزی به عنوان متولی اصلی این بخش باید با نظارت دقیق بر کیفیت گندم و جلوگیری از ورود گندم بیکیفیت به چرخه تولید، زمینه ارتقای کیفیت آرد و نان را فراهم کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد: استانداری با حمایت از برنامههای نظارتی و آموزشی، به دنبال کاهش شکایتهای مردمی و بهبود کیفیت نان در سراسر استان است.
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