تورم ۶۷.۸ درصدی برق در بهار ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در بهار ۱۴۰۵ به ۶۱۹.۳ رسید. تورم فصلی، نقطهبهنقطه و سالانه این بخش نیز بهترتیب ۶۵.۷، ۸۴.۹ و ۶۷.۸ درصد ثبت شد.
افزایش ۶۵.۷ درصدی تورم فصلی برق
در بهار ۱۴۰۵، تورم فصلی تولیدکننده در بخش برق، یعنی درصد تغییر شاخص قیمت تولیدکننده نسبت به فصل قبل، به ۶۵.۷ درصد رسید. این نرخ در مقایسه با تورم فصلی ۰.۷ درصدی ثبتشده در فصل قبل، ۶۵ واحد درصد افزایش یافته است.
به عبارت دیگر، میانگین قیمت دریافتی نیروگاههای برق از محل فروش برق به شرکتهای توزیع، در بهار ۱۴۰۵ نسبت به فصل قبل ۶۵.۷ درصد افزایش داشته است.
در این فصل، تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در ساعات اوجبار، میانبار و کمبار بهترتیب ۶۹، ۶۹.۵ و ۵۵.۷ درصد ثبت شد.
تورم نقطهبهنقطه برق به ۸۴.۹ درصد رسید
تورم نقطهبهنقطه تولیدکننده در بخش برق در بهار ۱۴۰۵، نسبت به فصل مشابه سال قبل، به ۸۴.۹ درصد رسید. این رقم در مقایسه با نرخ ۳۳ درصدی فصل قبل، ۵۱.۹ واحد درصد افزایش نشان میدهد.
بر این اساس، میانگین قیمت دریافتی نیروگاههای برق از محل فروش برق به شرکتهای توزیع، در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته ۸۴.۹ درصد افزایش یافته است.
همچنین تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق نسبت به فصل مشابه سال قبل، در ساعات اوجبار، میانبار و کمبار بهترتیب ۸۷.۵، ۹۱.۱ و ۷۱.۴ درصد گزارش شده است.
افزایش تورم سالانه تولیدکننده برق
تورم سالانه تولیدکننده در بخش برق در چهار فصل منتهی به بهار ۱۴۰۵، نسبت به دوره مشابه سال قبل، به ۶۷.۸ درصد رسید. این نرخ در مقایسه با رقم ۶۵.۸ درصدی ثبتشده در فصل قبل، ۲ واحد درصد افزایش داشته است.
به عبارت دیگر، میانگین قیمت دریافتی نیروگاههای برق از محل فروش برق به شرکتهای توزیع، در چهار فصل منتهی به بهار ۱۴۰۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶۷.۸ درصد افزایش یافته است.
بررسی تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در ساعات مختلف نیز نشان میدهد تورم سالانه در ساعات اوجبار، میانبار و کمبار بهترتیب ۶۴، ۶۶.۴ و ۷۴ درصد ثبت شده است.
برای مشاهده متن کامل اینجا را کلیک کنید.
نظر شما