خدمت ۷۰ موکب قزوین به زائران اربعین در عراق

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام احمدپور در جمع فعالان موکب سیدالشهدا(ع) اوقاف قزوین در نجف، ضمن تسلیت فرارسیدن اربعین حسینی اظهار کرد: اربعین از نجف آغاز می‌شود، مسیر عشق در پیاده‌روی شکل می‌گیرد و قرار عاشقی در کربلا رقم می‌خورد، بنابراین خدمت‌رسانی در نجف از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار قزوین با قدردانی از خادمان موکب‌های استان افزود: این نشست بیش از آنکه جنبه خبری داشته باشد، فرصتی برای تقدیر از کسانی است که با اخلاص و تلاش شبانه‌روزی در مسیر خدمت به زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) فعالیت می‌کنند.

وی با اشاره به ارزیابی عملکرد موکب‌های قزوین در سال گذشته بیان کرد: سال گذشته استان قزوین با کسب ۹۳۲ امتیاز از هزار امتیاز، رتبه عالی کشور را به دست آورد که این موفقیت حاصل تلاش همه موکب‌های استان و خادمانی بود که با امکانات موجود، خدمات شایسته‌ای به زائران ارائه کردند.

احمدپور با اشاره به بازدید از موکب حضرت سیدالشهدا(ع) اوقاف قزوین در نجف گفت: این مجموعه از موکب‌های مجهز شهر نجف است و علاوه بر اسکان و پذیرایی، برنامه‌های فرهنگی و معنوی متنوعی برای زائران تدارک دیده است.

وی ادامه داد: وجود امکاناتی مانند کارخانه یخ‌سازی، موتورهای دیزلی برای استمرار خدمات در زمان قطعی برق، فضای اسکان، آشپزخانه مجهز، نانوایی سیار و رعایت الزامات بهداشتی، نشان‌دهنده برنامه‌ریزی دقیق برای خدمت‌رسانی به زائران است.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار قزوین با اشاره به فعالیت ۱۵۰ خادم در این موکب گفت: در هر وعده غذایی بیش از سه هزار پرس غذا طبخ و توزیع می‌شود و این حجم از خدمت‌رسانی بدون عشق و ارادت به حضرت سیدالشهدا(ع) امکان‌پذیر نیست.

فعالیت ۷۰ موکب قزوین در شهرهای زیارتی عراق

وی با بیان اینکه امسال ۷۰ موکب استان قزوین در شهرهای نجف، کربلا، سامرا و کاظمین به زائران خدمت می‌کنند، افزود: بخش عمده موکب‌های استان در شهرهای زیارتی عراق مستقر هستند و خدمات آنها علاوه بر پذیرایی، شامل فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی نیز می‌شود.

احمدپور همچنین با اشاره به سابقه خدمت‌رسانی موکب‌های قزوین در مناسبت‌های ملی و مذهبی اظهار کرد: در ایام تشییع پیکر مطهر امام شهید نیز نزدیک به ۱۲۰ موکب از استان قزوین در شهرهای قزوین، تهران، قم و مشهد به مردم خدمت‌رسانی کردند و با احتساب موکب‌های مردمی مستقر در روستاها و مسیرهای عبور زائران، حدود ۲۵۰ موکب در این ایام فعال بودند.

وی افزود: همچنین بیش از ۱۰۸ هزار نفر از مردم استان قزوین برای حضور در مراسم تشییع اعزام شدند که این میزان مشارکت، قزوین را در زمره استان‌های برتر کشور قرار داد.

تأمین آب شرب زائران با مشارکت شهرداری‌های قزوین

معاون سیاسی و امنیتی استاندار قزوین یکی از دغدغه‌های اصلی ستاد اربعین استان را تأمین آب آشامیدنی زائران عنوان کرد و گفت: با توجه به گرمای شدید عراق، تأمین آب شرب از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود و خوشبختانه امسال همه شهرداری‌های استان قزوین پای کار آمدند و بخش عمده آب معدنی مورد نیاز در داخل استان تأمین شد.

وی ضمن قدردانی از دستگاه‌ها و مجموعه‌های مشارکت‌کننده در این زمینه بیان کرد: مجموعه اوقاف نیز از بزرگ‌ترین حامیان مالی خدمت‌رسانی به زائران بوده و در تأمین و طبخ غذا و سایر نیازهای موکب‌ها نقش مؤثری داشته است.

احمدپور افزود: در شرایط گرمای طاقت‌فرسای عراق، تأمین آب مورد نیاز زائران کار ساده‌ای نیست و تلاش خادمان در این زمینه شایسته قدردانی است.

مشکلی در مرزهای کشور برای بازگشت زائران وجود ندارد

وی همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه حمل‌ونقل زائران اظهار کرد: مسئولیت این حوزه با محوریت اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای دنبال شد و روز گذشته وقفه کوتاهی در مرز مهران ایجاد شد که با هماهنگی مسئولان، بخشی از اتوبوس‌های شرکت‌های خصوصی برای رفع مشکل به کار گرفته شدند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار قزوین ادامه داد: بر اساس آخرین پیگیری‌ها و گفت‌وگو با مسئولان راهداری، در حال حاضر مشکلی در مبادی ورودی و خروجی مرزهای کشور وجود ندارد.

وی با اشاره به عملکرد سال گذشته استان در حوزه حمل‌ونقل زائران گفت: سال گذشته هیچ حادثه‌ای در محورهای مواصلاتی منتهی به استان قزوین برای زائران رخ نداد و امیدواریم امسال نیز با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، همه زائران در سلامت کامل به مقصد بازگردند.