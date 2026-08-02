تردد تمام وسایل نقلیه از فردا در محور قدیم مشهد-ملک آباد ممنوع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جواد سعیدی یگانه اظهار کرد: برای تسهیل تردد زائران و کاهش بار ترافیکی، ورود خودروهای شخصی و موتورسیکلت‌ها در برخی خیابان‌های اصلی اطراف حرم محدود خواهد شد.

رئیس پلیس راه خراسان رضوی افزود: به منظور تأمین امنیت، روان‌سازی تردد و تسهیل سفر زائران حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا(ع)، تمهیدات انتظامی و ترافیکی ویژه‌ای در محورهای مواصلاتی استان اجرا خواهد شد.

وی تصریح کرد: یکی از محورهای مهم برنامه‌ریزی امسال، تأمین امنیت زائران پیاده است. در برخی مسیرها، معابر ویژه‌ای برای عبور کاروان‌های پیاده پیش‌بینی شده تا زائران بتوانند با ایمنی بیشتر، خود را به حرم مطهر رضوی برسانند.

یگانه ادامه داد: تردد تمامی وسایل نقلیه در محور قدیم مشهد ـ ملک‌آباد از روز دوشنبه ۱۹ مردادماه تا ساعت ۱۲ روز جمعه ۲۳ مردادماه به صورت ۲۴ ساعته ممنوع بوده و این مسیر به طور کامل به تردد زائران پیاده اختصاص خواهد یافت.

رئیس پلیس راه خراسان رضوی بیان کرد: تردد تمامی وسایل نقلیه باری شامل تریلر، کامیون و کامیونت، به استثنای خودروهای حامل سوخت و مواد فاسدشدنی، از ساعت ۷ تا ۲۰ در روزهای سه‌شنبه تا شنبه، ۲۰ تا ۲۴ مردادماه، در محورهای اصلی استان ممنوع است.

وی عنوان کرد: از ساعت ۱۲ ظهر روز جمعه ۲۳ مردادماه، همزمان با سالروز شهادت حضرت امام رضا(ع)، تردد خودروها در محور مشهد به سمت ملک‌آباد تا پایان بار ترافیکی همان روز به صورت یک‌طرفه انجام می‌شود و برای تسهیل تخلیه ترافیک، خروجی مشهد از این محور به عنوان مسیر جانبی و کمکی آزادراه شهید شوشتری مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

سعیدی یگانه افزود: همچنین تردد موتورسیکلت‌ها، به استثنای موتورسیکلت‌های انتظامی و امدادی در حال انجام مأموریت، از ساعت ۷ صبح روز سه‌شنبه ۲۰ مردادماه تا ساعت ۶ صبح روز شنبه ۲۴ مردادماه در محورهای مشهد ـ سبزوار، مشهد ـ تربت حیدریه، مشهد ـ قوچان و بالعکس ممنوع خواهد بود.