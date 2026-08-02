https://mehrnews.com/x3cJBc ۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۰۷ کد مطلب 6906657 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۰۷ تصاویری هوایی از حرم مطهر امام رضا(ع) مشهد- در این فیلم بخشی از شعرخوانی در مدح امام رضا(ع) همراه با تصاویری هوایی از حرم مطهر رضوی را مشاهده میکنید. دریافت 20 MB کد مطلب 6906657 کپی شد مطالب مرتبط تکمیل زیرساختهای خدماترسانی به زائران پیاده امام رضا (ع) در چناران تردد تمام وسایل نقلیه از فردا در محور قدیم مشهد-ملک آباد ممنوع شد اعلام مسیر مراسم جاماندگان اربعین حسینی در مشهد افزایش ۶ درصدی قطارهای مشهد به سمت مرزها؛تسهیل جابهجایی زائران اربعین برچسبها حرم امام رضا (ع) مشهد دهه پایانی ماه صفر
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