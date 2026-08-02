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۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۰۷

تصاویری هوایی از حرم مطهر امام رضا(ع)

تصاویری هوایی از حرم مطهر امام رضا(ع)

مشهد- در این فیلم بخشی از شعرخوانی در مدح امام رضا(ع) همراه با تصاویری هوایی از حرم مطهر رضوی را مشاهده می‌کنید.

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کد مطلب 6906657

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