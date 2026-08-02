به گزارش خبرنگار مهر، حسین غریب ظهر یکشنبه در نشست ستاد هماهنگی سفر چناران با اشاره به جایگاه کلیدی این منطقه در مسیر حرکت زائران پیاده بیان کرد: تمامی اعضای ستاد خدمات سفر، عملیات اجرایی برای پذیرایی از زائرین امام رضا (ع) را آغاز کرده‌اند.

رئیس ستاد خدمات سفر در چناران با توجه به ظرفیتهای موجود، اذعان کرد: این شهرستان هرساله با افتخار، پذیرای زائران است و امسال نیز با برپایی ۱۶ موکب متمرکز در مسیرهای اصلی، امکانات اسکان موقت و پذیرایی را برای آنان فراهم آورده است.

وی افزود: تمامی ارکان خدماتی از جمله ایستگاه‌های صلواتی، ستاد مرکزی، امور جاده‌ای، مراکز اسکان شهری، واحدهای درمانی، ایمنی و انتظامی، مراکز تغذیه و رفاهی و مجتمع‌های خدمات بین‌راهی و پارکهای در مسیر به‌طور کامل فعال شده و در حالت آماده‌باش قرار دارند.

غریب بر لزوم هماهنگی‌های متقابل بین موکبها، مدیران کاروانها، اداره تبلیغات اسلامی و جمعیت خدمت‌گزار تأکید کرد تا از هرگونه تداخل جلوگیری شده تا این خدمات در بالاترین سطح کیفی ارائه شود.

رئیس ستاد خدمات سفر در چناران به یکی از نکات ایمنی در مسیر اشاره کرد و افزود: استقرار ماشینهای دهیاری مجهز به چراغ گردان در جاده آسیایی، گامی مؤثر در جهت پیشگیری از حوادث جاده‌ای و تأمین امنیت تردد زائران خواهد بود.

وی بر اهمیت سه محور تبلیغات محیطی متناسب با ایام، تأمین داروهای ضروری و رعایت دقیق پروتکلهای بهداشتی در مراکز اسکان و پذیرایی تأکید کرد و خواستار توجه ویژه دستگاه‌های مربوطه به این مهم شد تا تجربه حضور زائرین در شهرستان چناران به تجربه‌ای مانا تبدیل شود.