۹ کاروان زائر پیاده از فیروزه عازم مشهد خواهند شد 

حجتالاسلام محمد حسین عبدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: وقتی صحبت از اهمیت کاروانهای پیادهروی به سوی امام رضا (ع) میشود، بحث از یک پیادهروی ساده فراتر میرود و به مفاهیمی مثل هویت اجتماعی، تزریق انرژی معنوی و نماد وحدت وارد میشود.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان فیروزه افزود: اهمیت کاروانهای پیادهروی به سوی حرم مطهر، فراتر از یک سنت مذهبی است؛ این کاروانها در واقع یک پدیده اجتماعیِ مقدس هستند.
وی ادامه داد: از منظر اجتماعی، این پیادهرویها باعث تقویت سرمایه اجتماعی و پیوند میان نسلها میشود؛ جایی که پیر و جوان، غنی و فقیر، در یک مسیر واحد، همقدم میشوند.
عبدی ابراز کرد: از منظر معنوی، این کاروانها مدرسهٔ تربیت نفس هستند. پیادهروی، نماد صبر، استقامت و تسلیم در برابر سختیهاست. این حرکت، پیام وحدت و همبستگی را به جهان مخابره میکند و نشان میدهد که جامعهی ما، علیرغم هر تفرقهای، در برابر محورهای اصلی ایمان، یکپارچه و همصدا است. بنابراین، حمایت از این کاروانها، در واقع حمایت از حفظِ هویتِ معنویِ ملت است.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان فیروزه خاطرنشان کرد: ۹ کاروان در دهه آخر صفر حرکت خود را به مقصد مشهد مقدس آغاز خواهند کرد.
وی عنوان کرد: این کاروانها با حضور بیش از ۲ هزار نفر از عزاداران خاندان عصمت و طهارت خواهد بود که ۱۳۶۰ نفر از آنان بانوان مناطق شهری و روستایی فیروزه هستند و مسیر شهرستان فیروزه تا مشهد را پیاده طی خواهند کرد.
عبدی تصریح کرد: این کاروانها در مسیر بیش از ۱۵۰ کیلومتری فیروزه تا مشهد پیادهروی خواهند داشت و در سالروز شهادت امام رضا (ع) به مشهد خواهند رسید.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان فیروزه ادامه داد: بخشی از هزینههای سفر این کاروانها تا رسیدن به مشهد توسط خیران و نیکاندیشان منطقه تأمین شده است.
وی گفت: باتوجه به اینکه شهرستان فیروزه بین دو مسیر سبزوار به مشهد خوشاب به مشهد مقدس قرار دارد، مردم شهرستان هر ساله پذیرای زائرین پیاده ای که از این دو مسیر عبور میکنند هستند؛ در مساجد حسینیه ها و منازل شخصی از زائران بارگاه ملکوتی ثامن الحجج علیه السلام پذیرایی و وسایل آسایش ایشان را فراهم میکنند.
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