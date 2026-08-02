به گزارش خبرگزاری مهر، نسرین بام نشین اظهار کرد: رقابت‌های انتخابی موی‌تای بانوان با حضور ۸۰ ورزشکار برگزار و ترکیب تیم اعزامی استان به مسابقات قهرمانی کشور مشخص شد.

وی افزود: این مسابقات با هدف شناسایی استعدادهای برتر، انتخاب نفرات شایسته و تشکیل تیم منتخب استان برای حضور در رقابت‌های قهرمانی کشور برگزار شد.

نایب‌رئیس کمیته موی‌تای بانوان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به استقبال ورزشکاران از این رقابت‌ها اظهار کرد: مسابقات انتخابی در رده‌های مختلف سنی برگزار شد و قهرمانان هر بخش، جواز حضور در ترکیب تیم استان برای اعزام به مسابقات قهرمانی کشور را کسب کردند.

وی افزود: برگزاری این رقابت‌ها علاوه بر انتخاب تیم استان، فرصت مناسبی برای ارزیابی توانمندی ورزشکاران و شناسایی استعدادهای جدید در رشته موی‌تای بانوان بود.

بام نشین با بیان اینکه کهگیلویه و بویراحمد از ظرفیت‌های قابل توجهی در این رشته برخوردار است، تصریح کرد: با برنامه‌ریزی، آموزش اصولی و حمایت از ورزشکاران مستعد، زمینه حضور موفق بانوان استان در میادین ملی و بین‌المللی بیش از گذشته فراهم خواهد شد.

وی اضافه کرد: نفرات برتر این مسابقات پس از طی مراحل آماده‌سازی، به عنوان تیم منتخب کهگیلویه و بویراحمد در رقابت‌های قهرمانی موی‌تای کشور حضور خواهند یافت.