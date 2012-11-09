به گزارش خبرنگار مهر، موی تای از جمله رشته های رزمی زیر مجموعه فدراسیون انجمن های ورزشی کشورمان است که در قم نیز به عنوان یکی از ورزش های هیئت انجمن های ورزشی فعالیت می کند و از ورزشکاران مطرح و نام آشنایی برخوردار است.



این رشته ورزشی سابقا در کنار کیک بوکسینگ، فول کنتاکت، بادی کنتاکت، ووینام، جوجیتسو و چند سبک رزمی دیگر، یکی از زیر مجموعه های هیئت ورزش های رزمی بود اما بنا به دلایل نامشخصی از سوی سازمان تربیت بدنی سابق مستقل شد و اکنون قرار است تیمی قوی از این رشته برای اعزام به مسابقات قهرمانی جوانان جهان انتخاب شود.



طی امروز و فردا برترین های موی تای از استان های مختلف کشور در رده سنی جوانان گردهم می آیند تا برای حضور در مسابقات موی تای قهرمانی جوانان جهان در کشور ترکیه در مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی که در تهران برگزار می شود با یکدیگر به رقابت بپردازند.



بر اساس برنامه ریزی انجمن موی تای کشورمان، برای حضور در مسابقات قهرمانی جوانان جهان که قرار است در شهر استانبول ترکیه برگزار شود پیکارهای قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی با شرکت ورزشکارانی از استان های مختلف کشور به انجام می رسد.



بدین ترتیب مسابقات انتخابی تیم ملی موی تای کشورمان در جریان پیکارهای قهرمانی کشور، طی امروز و فردا در سالن شهید کبکانیان شهر تهران برگزار می شود در حالی که تاکنون 20 تیم از سراسر کشور برای حضور در آن اعلام آمادگی کرده اند و ورزشکاران شرکت کننده در این پیکارها امروز وزن کشی می کنند.



این در حالی است که زمان برگزاری رقابت های جهان مشخص شده و بدین ترتیب مسابقات قهرمانی جوانان جهان قرار است اسفندماه سال جاری در استانبول برگزار شود در حالی که تیم ملی کشورمان با ترکیب کامل متشکل از 14 ورزشکار در این رقابت ها حضور خواهد یافت.