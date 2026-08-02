به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا حاجی علی بیگی ظهر یکشنبه در نشست هماهنگی ستاد اربعین شهرستان اراک اظهار کرد: آیین‌های عزاداری باید علاوه بر تبیین مصائب، پیام مقاومت، ایستادگی و مبارزه امام حسین(ع) در برابر ظلم را به نسل امروز منتقل کند.

وی افزود: برنامه‌های مذهبی باید با رویکردی فراگیر، زمینه حضور همه اقشار جامعه را فراهم کرده و پیوند معنوی مردم با آرمان‌های حسینی را تقویت کند.

حاجی علی بیگی تصریح کرد: با تاکید بر پرهیز از حاشیه‌های سیاسی و موضوعات تفرقه‌انگیز، مراسم اربعین باید جلوه‌ای از وحدت، همدلی و انسجام جامعه اسلامی باشد.

وی ادامه داد: مدیریت تردد، ایمن‌سازی مسیرها و رفع نقاط حادثه‌خیز در اولویت ستاد اربعین شهرستان قرار دارد.

فرماندار اراک تاکید کرد: آب‌پاشی و تثبیت مسیرهای پرتردد برای کاهش مشکلات ترافیکی و افزایش رفاه شرکت‌کنندگان باید با جدیت اجرا شود.

وی افزود: جانمایی نقاط سوار و پیاده‌شدن شرکت‌ کنندگان در محدوده امامزادگان با الگوبرداری از سال گذشته انجام شده و با ارتقای زیرساخت‌ها و بهسازی مسیرها، شرایط برای تردد روان و آسان‌تر فراهم شده است.

حاجی علی بیگی بیان کرد: دوربرگردان انتهای بلوار فراهان به‌عنوان محل اصلی جابه‌جایی شرکت‌کنندگان تعیین شده و ناوگان اتوبوسرانی متناسب با حجم جمعیت مدیریت می‌شود و تمهیدات ترافیکی از ساعات ابتدایی صبح برای روان‌سازی مسیر پیش از اوج حضور مردم اجرا خواهد شد.

وی گفت: موکب‌ها و سایبان‌های شهرداری برای روان‌سازی مسیر و کاهش گره‌های ترافیکی جابه‌جا می‌شوند و نصب تمثال شهدا و ۴۰ تابلوی فرهنگی جدید با هدف تقویت فضاسازی معنوی مسیر اربعین انجام خواهد شد.

فرماندار اراک تصریح کرد: تامین زیرساخت‌های صوتی و برقی برای ایجاد فضای معنوی مسیر اربعین ضروری است و فضاسازی تبلیغاتی نیز باید با رعایت نظم بصری و پرهیز از نصب بنرهای پراکنده انجام شود.

وی گفت: مستندسازی مراسم اربعین در دو بخش اقدامات زیرساختی و جلوه‌های مردمی انجام می‌شود و ایمن‌سازی مسیرها و اجرای طرح تردد زائران با همکاری دستگاه‌های انتظامی و پلیس راهور پیگیری خواهد شد.