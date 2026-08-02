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۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۳۵

۴۰ تابلوی فرهنگی در مسیر پیاده‌روی جاماندگان اربعین اراک نصب می‌شود

۴۰ تابلوی فرهنگی در مسیر پیاده‌روی جاماندگان اربعین اراک نصب می‌شود

اراک- فرماندار اراک از جانمایی ۴۰ تابلوی جدید در مسیر پیاده‌روی جاماندگان اربعین با هدف ارتقای فضاسازی فرهنگی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا حاجی علی بیگی ظهر یکشنبه در نشست هماهنگی ستاد اربعین شهرستان اراک اظهار کرد: آیین‌های عزاداری باید علاوه بر تبیین مصائب، پیام مقاومت، ایستادگی و مبارزه امام حسین(ع) در برابر ظلم را به نسل امروز منتقل کند.

وی افزود: برنامه‌های مذهبی باید با رویکردی فراگیر، زمینه حضور همه اقشار جامعه را فراهم کرده و پیوند معنوی مردم با آرمان‌های حسینی را تقویت کند.

حاجی علی بیگی تصریح کرد: با تاکید بر پرهیز از حاشیه‌های سیاسی و موضوعات تفرقه‌انگیز، مراسم اربعین باید جلوه‌ای از وحدت، همدلی و انسجام جامعه اسلامی باشد.

وی ادامه داد: مدیریت تردد، ایمن‌سازی مسیرها و رفع نقاط حادثه‌خیز در اولویت ستاد اربعین شهرستان قرار دارد.

فرماندار اراک تاکید کرد: آب‌پاشی و تثبیت مسیرهای پرتردد برای کاهش مشکلات ترافیکی و افزایش رفاه شرکت‌کنندگان باید با جدیت اجرا شود.

وی افزود: جانمایی نقاط سوار و پیاده‌شدن شرکت‌ کنندگان در محدوده امامزادگان با الگوبرداری از سال گذشته انجام شده و با ارتقای زیرساخت‌ها و بهسازی مسیرها، شرایط برای تردد روان و آسان‌تر فراهم شده است.

حاجی علی بیگی بیان کرد: دوربرگردان انتهای بلوار فراهان به‌عنوان محل اصلی جابه‌جایی شرکت‌کنندگان تعیین شده و ناوگان اتوبوسرانی متناسب با حجم جمعیت مدیریت می‌شود و تمهیدات ترافیکی از ساعات ابتدایی صبح برای روان‌سازی مسیر پیش از اوج حضور مردم اجرا خواهد شد.

وی گفت: موکب‌ها و سایبان‌های شهرداری برای روان‌سازی مسیر و کاهش گره‌های ترافیکی جابه‌جا می‌شوند و نصب تمثال شهدا و ۴۰ تابلوی فرهنگی جدید با هدف تقویت فضاسازی معنوی مسیر اربعین انجام خواهد شد.

فرماندار اراک تصریح کرد: تامین زیرساخت‌های صوتی و برقی برای ایجاد فضای معنوی مسیر اربعین ضروری است و فضاسازی تبلیغاتی نیز باید با رعایت نظم بصری و پرهیز از نصب بنرهای پراکنده انجام شود.

وی گفت: مستندسازی مراسم اربعین در دو بخش اقدامات زیرساختی و جلوه‌های مردمی انجام می‌شود و ایمن‌سازی مسیرها و اجرای طرح تردد زائران با همکاری دستگاه‌های انتظامی و پلیس راهور پیگیری خواهد شد.

کد مطلب 6906460

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