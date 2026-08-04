  1. استانها
  2. مرکزی
۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۱۳

تجلی عشق و ارادت ساوجی‌ها به امام حسین (ع) در روز اربعین

تجلی عشق و ارادت ساوجی‌ها به امام حسین (ع) در روز اربعین

ساوه- در این ویدئو تجلی عشق و ارادت ساوجی‌ها به امام حسین (ع) در روز اربعین را ملاحظه می کنید.

دریافت 8 MB
کد مطلب 6908006

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها