https://mehrnews.com/x3cK8K ۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۱۳ کد مطلب 6908006 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۱۳ تجلی عشق و ارادت ساوجیها به امام حسین (ع) در روز اربعین ساوه- در این ویدئو تجلی عشق و ارادت ساوجیها به امام حسین (ع) در روز اربعین را ملاحظه می کنید. دریافت 8 MB کد مطلب 6908006 کپی شد مطالب مرتبط حال و هوای پیش از آغاز راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی در اراک ایران جانفدا در مسیر اباعبدالله؛ دیار آفتاب در سوگ خورشید کربلا نشست ۴۰ تابلوی فرهنگی در مسیر پیادهروی جاماندگان اربعین اراک نصب میشود برگزاری آیین عزاداری و پیادهروی جاماندگان اربعین مردم خنداب طوفان «اربعین» در مسیر قدس؛ خروش میلیونی علیه استکبار جعفری: ۴۰ موکب مردمی به زائران اربعین در ساوه خدمترسانی میکنند برچسبها ساوه مراسم راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی ایران جانفدا در مسیر اباعبدالله
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