به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا براتی ظهر یکشنبه در آیین تکریم و معارفه مدیرکل ثبت احوال استان مرکزی اظهار کرد: مرکز مطالعات راهبردی و آموزش وزارت کشور در سالهای اخیر با هدف ارتقای بهرهوری مدیریتی، توسعه سرمایه انسانی و بهبود فرآیندهای اجرایی، عملکرد استانها را در حوزههای آموزش، پژوهش و تحول اداری بهصورت مستمر مورد ارزیابی و پایش قرار داده است.
وی افزود: بر اساس این ارزیابیها، استان مرکزی با بهرهگیری از رویکردهای نوآورانه، اجرای برنامههای خلاقانه و حرکت در مسیر تحول اداری، توانسته است عملکردی شاخص و قابل توجه از خود به نمایش بگذارد و بهعنوان یکی از استانهای موفق در حوزه ارتقای مدیریت و نوآوری اداری مطرح شود.
براتی تصریح کرد: با استفاده از ظرفیتهای مدیریتی موجود، ثبت احوال استان مرکزی میتواند گامهای مؤثری در مسیر توسعه حکمرانی هوشمند و بهبود ارائه خدمات عمومی بردارد.
وی ادامه داد: حکمرانی مطلوب در کشور نیازمند تصمیمگیری مبتنی بر داده، بهرهگیری از فناوریهای نوین و تقویت مدیریت کارآمد در سطوح استانی است.
معاون مرکز مطالعات راهبردی و آموزش وزارت کشور تاکید کرد: استان مرکزی نیز با اتکا به رویکردهای نوآورانه و عملکرد مؤثر در حوزه آموزش و پژوهش استانداریها، موفق به کسب رتبه نخست ارزیابی سالانه کشور شده است.
وی افزود: حکمرانی تنها به اداره امور جاری محدود نمیشود، بلکه فرآیندی برای هدایت جامعه به سوی آیندهای مطلوب و پایدار است.
براتی بیان کرد: مدیران استانی نیز با ایفای نقش اجرایی و ارتباطی میان مردم و حاکمیت، در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و تحقق اهداف حکمرانی نقش مؤثری دارند.
وی گفت: مفاهیمی همچون حکمرانی خوب، حکمرانی استانی و محلی و شایستهسالاری، بیش از گذشته در نظام مدیریتی کشور مورد توجه قرار گرفتهاند و ارتقای کارآمدی مدیریت در استانها و شهرستانها میتواند زمینهساز تحول و جهش در نظام حکمرانی ملی باشد.
به گزارش مهر؛ در این آیین، مجید طاعتی بهعنوان مدیرکل جدید ثبتاحوال استان مرکزی معرفی و از خدمات مدیرکل پیشین این مجموعه تجلیل شد.
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