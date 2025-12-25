به گزارش خبرگزاری مهر، سید محسن صادقی در دومین جلسه شورای هماهنگی ثبت احوال استان زنجان که هم‌زمان با صد و هشتمین سالگرد تأسیس سازمان ثبت احوال کشور برگزار شد، اظهار داشت: ثبت احوال امروز صرفاً یک دستگاه خدماتی نیست، بلکه یکی از ارکان مهم حکمرانی و زیرساخت‌های کلان نظام اداری کشور محسوب می‌شود.

وی با اشاره به ضرورت استفاده یکپارچه از ظرفیت‌های ثبت احوال افزود: برنامه‌ریزی اثربخش در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی، سلامت، آموزش و امنیت وابسته به داده‌های صحیح جمعیتی و هویتی است و این داده‌ها باید به‌صورت مستمر به‌روزرسانی شوند.

استاندار زنجان با بیان اینکه موفقیت ثبت احوال منوط به همکاری همه دستگاه‌هاست، گفت: استان زنجان در سال‌های اخیر با اجرای طرح‌های ملی و پایه، گام‌های مؤثری در مسیر استقرار دولت الکترونیک و توسعه فرهنگ دیجیتال هویتی برداشته است.

صادقی همچنین صیانت از اسناد هویتی را یک اولویت مدیریتی دانست و خاطرنشان کرد: اسنادی که بیش از ۷۰ سال قدمت دارند بخشی از حافظه تاریخی و سرمایه ملی کشور هستند و نگهداری استاندارد آن‌ها ضروری است.

وی با اشاره به عبور جمعیت شهر زنجان از ۵۲۰ هزار نفر و ورود آن به جمع کلان‌شهرها، تأکید کرد: اجرای قوانین مرتبط با جوانی جمعیت و توزیع عادلانه خدمات بدون اتکا به آمار دقیق امکان‌پذیر نیست و ثبت احوال مرجع رسمی این آمارهاست.

استاندار زنجان همچنین بر نقش ثبت احوال در سلامت انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا تأکید کرد و گفت: احراز هویت دقیق رأی‌دهندگان ضامن سلامت انتخابات است و اتصال کامل سامانه‌ها در انتخابات الکترونیکی ضرورت دارد.

وی با اشاره به بخشنامه سازمان امور اداری و استخدامی کشور درباره ممنوعیت اخذ کپی مدارک هویتی از مردم، افزود: احراز هویت باید صرفاً از طریق سرویس‌های رسمی و برخط ثبت احوال انجام شود.

صادقی ضمن قدردانی از تلاش‌های مجموعه ثبت احوال استان، ابراز امیدواری کرد که با تداوم همکاری دستگاه‌ها، زمینه ارتقای حکمرانی داده‌محور و بهبود کیفیت خدمات‌رسانی به مردم بیش از پیش فراهم شود.