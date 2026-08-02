به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محسن مشرفی عصر یکشنبه در دومین جلسه هماهنگی برگزاری مراسم دلدادگان اربعین حسینی(ع) اظهار کرد: همانگونه که حضرت زینب (س) و امام سجاد (ع) پیام عاشورا را متناسب با شرایط زمان تبیین کردند، امروز نیز باید محتوای برنامههای اربعین با توجه به نیازهای روز جامعه و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب تنظیم شود.
وی افزود: رسانه ملی ظرفیت ارزشمندی برای هدایت، اطلاعرسانی و ایجاد همافزایی میان مردم در مراسم اربعین دارد و باید از این فرصت به بهترین شکل استفاده شود.
حجتالاسلام مشرفی ادامه داد: بسیاری از مردم به دلایل مختلف امکان حضور در پیادهروی اربعین را ندارند، بنابراین باید حال و هوای مسیرهای پیادهروی عراق، از جمله نواها، صوتها و فضای معنوی موکبها، در مسیرهای جاماندگان اربعین تا حد امکان بازآفرینی شود تا زمینه ایجاد حس همراهی و همدلی بیشتر برای مردم فراهم شود.
وی بر اطلاعرسانی دقیق زمان برگزاری مراسم در شهرها و روستاهای استان تأکید کرد و گفت: ساعت آغاز برنامهها باید از طریق اجتماعات مردمی، زیرنویس صدا و سیما و فضای مجازی به شکل دقیق اعلام شود تا مردم بتوانند برای حضور خود برنامهریزی کنند.
مصوبات برگزاری مراسم جاماندگان اربعین به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد
علی ناصری هم در این نشست با اشاره به تأمین اعتبار برای آستان مقدس شهدای باقریه بیرجند اظهار کرد: همانگونه که پیش از این قول داده بودیم، در کمیته برنامهریزی اعتبار لازم برای این مجموعه پیشبینی شده است که پس از تخصیص، در اختیار اداره کل اوقاف و امور خیریه قرار خواهد گرفت تا برای ارتقای امکانات و رفاه زائران و شرکتکنندگان هزینه شود.
فرماندار بیرجند افزود: آخرین جلسه هماهنگی دستگاههای اجرایی برای برنامهریزی مراسم در ۳۰ تیرماه برگزار شد و پس از آن نیز چند نشست تکمیلی در استانداری و آستان شهدای باقریه تشکیل شد.
ناصری ادامه داد: صورتجلسات و وظایف دستگاهها مطابق روال به همه مجموعهها ابلاغ شده و مصوبات ۱۷ بندی، حوزههای مختلف از جمله استقرار موکبها، فضاسازی شهری، اقدامات شهرداری، برنامههای تأمینی و انتظامی، خدماترسانی، تأمین تجهیزات مورد نیاز، پوشش مسیر و همچنین پوشش رسانهای مراسم توسط صدا و سیما را در بر میگیرد.
وی تصریح کرد: آخرین مصوبات در هفتم مردادماه به دستگاههای عضو ابلاغ شده و اجرای دقیق آنها نیز بهصورت مستمر در حال پیگیری است تا هر دستگاه مسئولیتهای محوله را به بهترین شکل انجام دهد.
آمادگی کامل شهرداری برای برگزاری مراسم دلدادگان اربعین
نماینده شهرداری بیرجند هم در این جلسه گفت: امکانات، تجهیزات و ماشینآلات مورد نیاز مراسم جاماندگان اربعین حسینی مشخص شده و همکاری با هیئت امنای امامزادگان باقریه برای تأمین نیروهای خدماتی و نظافت محوطه آغاز شده است.
وی با بیان اینکه هماهنگیهای لازم با پلیس راهور برای انسداد مسیر، تأمین اتوبوس، بالابر و جرثقیل انجام شده و این تجهیزات در اختیار پلیس راهور قرار میگیرد، گفت: همچنین فضاسازی مسیر، نصب بنر و سیاهپوش کردن معابر و استقرار نیروها و خودروهای آتشنشانی برای تأمین ایمنی مراسم پیشبینی شده است.
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