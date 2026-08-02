ادارات استان بوشهر روز چهارشنبه تعطیل است

به گزارش خبرنگار مهر، فردین اسلامیراد بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با عنایت به مصوبه کارگروه استانی مدیریت بهینه مصرف انرژی و حسب موافقت استاندار محترم، با هدف تأمین آسایش مردم و همچنین تسهیل در تردد زائرین کربلای معلی به مناسبت اربعین حسینی، ادارات استان در روز چهارشنبه مورخ ۱۴ مرداد با رعایت ملاحظات مفاد کارگروه تعطیل است.
وی با بیان ملاحظات مذکور یادآور شد: واحدهای عملیاتی دستگاههای خدمترسان، بخشهای اجرایی و خدماتی شهرداریها، مراکز بهداشتی و درمانی، بیمارستانها، پاسگاههای نظامی و انتظامی واحدهای عملیاتی دستگاههای مشمول ماده ۱۲ قانون امور گمرکی و نیروهای دارای نوبت شیفت گردان از شمول این بخشنامه مستثنی هستند.
اسلامی راد افزود: نحوه فعالیت بانکها توسط کمیسیون هماهنگی بانکهای استان به صورت کشیک پس از هماهنگی با استانداری اعلام خواهد شد.
وی اظهار داشت: بالاترین مقام دستگاه اجرایی مسئول اجرای مفاد این بخشنامه است.
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