به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان در نشست بررسی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری، توسعه همکاری‌های بین‌المللی و تقویت زیرساخت‌های فرودگاهی سمنان که در دفتر نماینده مردم شهرستان‌های سمنان، سرخه و مهدیشهر در مجلس برگزار شد، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و دانشگاهی مرکز استان تأکید کرد.

وی با اشاره به حضور دانشجویان خارجی در مراکز آموزش عالی سمنان اظهار داشت: هم‌اکنون دانشگاه‌های سمنان میزبان شش هزار دانشجوی بین‌المللی هستند که از این تعداد، پنج هزار و ۵۰۰ نفر در دانشگاه سمنان و ۵۰۰ نفر در دانشگاه علوم پزشکی سمنان مشغول به تحصیل هستند.

فرماندار سمنان حضور این تعداد دانشجوی بین‌المللی را ظرفیتی ارزشمند برای توسعه ارتباطات خارجی دانست و افزود: حضور دانشجویان کشورهای مختلف در سمنان، بستر مناسبی برای گسترش تعاملات علمی، فرهنگی، اقتصادی و گردشگری میان این شهرستان و سایر کشورها فراهم کرده است.

صمیمیان با بیان اینکه ارتباطات علمی و دانشگاهی می‌تواند به توسعه همکاری‌های اقتصادی و بین‌المللی منجر شود، گفت: باید از ظرفیت دانشجویان خارجی و ارتباطاتی که از این مسیر با کشورهای مختلف شکل گرفته است، برای تقویت تعاملات اقتصادی، گردشگری و جذب سرمایه‌گذاری در شهرستان سمنان استفاده کرد.

وی همچنین به پیشنهادهای مطرح‌شده در زمینه سرمایه‌گذاری در صنعت هوانوردی، حمل‌ونقل هوایی و حوزه‌های مرتبط با گردشگری اشاره کرد و گفت: توسعه این بخش‌ها نیازمند تقویت زیرساخت‌های موجود و فراهم کردن بستر مناسب برای فعالیت سرمایه‌گذاران است.

فرماندار سمنان تأکید کرد: فرمانداری شهرستان از طرح‌های سرمایه‌گذاری در حوزه هوانوردی، حمل‌ونقل هوایی و گردشگری حمایت می‌کند و موضوعات مرتبط را از طریق دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط پیگیری خواهد کرد.

صمیمیان با استقبال از پیشنهادهای فوائد طارق سمیر، مشاور وزارت بهداشت دولت عراق و سرمایه‌گذار در حوزه صنعت هوانوردی و گردشگری، اظهار داشت: کارگروهی تخصصی با حضور دستگاه‌های مرتبط تشکیل خواهد شد تا نیازمندی‌ها، ظرفیت‌ها و اولویت‌های شهرستان سمنان به‌صورت دقیق احصا شود.

وی افزود: نتایج بررسی‌های این کارگروه در قالب برنامه‌ای جامع تدوین و برای بررسی و پیگیری در اختیار هیأت عراقی قرار خواهد گرفت تا زمینه برای تعریف و اجرای طرح‌های مشترک و سرمایه‌گذاری‌های هدفمند فراهم شود.

فرماندار سمنان همچنین با اشاره به اهمیت زیرساخت‌های فرودگاهی در توسعه ارتباطات اقتصادی و گردشگری گفت: رفع نواقص فرودگاه سمنان و ارتقای زیرساخت‌های آن باید با جدیت دنبال شود و برگزاری نشست مشترک با حضور استاندار سمنان و مدیران دستگاه‌های اجرایی مرتبط می‌تواند به بررسی دقیق مسائل و تسریع در رفع مشکلات کمک کند.

صمیمیان خاطرنشان کرد: پیش‌نویس برنامه پیشنهادی و نامه مربوط به نیازمندی‌های فرودگاهی و ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در مهلت تعیین‌شده تهیه و در اختیار هیأت عراقی قرار خواهد گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، این نشست با حضور عباس گلرو، نماینده مردم شهرستان‌های سمنان، سرخه و مهدیشهر در مجلس شورای اسلامی، فوائد طارق سمیر، مشاور وزارت بهداشت دولت عراق و جمعی از سرمایه‌گذاران حوزه صنعت هوانوردی و گردشگری برگزار شد.