به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاعرسانی فرماندهی انتظامی لرستان اعلام کرد: در پی تماس شهروندان با مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره قمهکشی در یکی از واحدهای صنفی شهر خرمآباد، رسیدگی فوری به این پرونده به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.
مجروح شدن صاحب مغازه در حمله با سلاح سرد
بر اساس اعلام پلیس، دو نفر از اراذل و اوباش سابقهدار با ورود به یک واحد صنفی و استفاده از سلاح سرد (قمه)، صاحب مغازه را به شدت مجروح کرده و با ایجاد ناامنی، موجب رعب و وحشت شهروندان شدند.
پس از دریافت گزارش این حادثه، مأموران انتظامی با تشکیل تیمهای تخصصی، اقدامات اطلاعاتی و پلیسی گستردهای را برای شناسایی عاملان این اقدام مجرمانه آغاز کردند.
عملیات ضربتی پلیس برای دستگیری متهمان
مرکز اطلاعرسانی پلیس لرستان افزود: مأموران انتظامی با انجام اقدامات اطلاعاتی دقیق، مخفیگاه متهمان را شناسایی کرده و پس از اخذ مجوزهای لازم از مرجع قضایی، در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه، هر دو متهم را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.
متهمان پس از انتقال به مقر انتظامی، تحت تحقیقات پلیسی قرار گرفتند و پس از تکمیل پرونده و طی مراحل قانونی، برای رسیدگی به اتهامات خود به مرجع قضایی معرفی شدند.
امنیت شهروندان خط قرمز پلیس است
مرکز اطلاعرسانی پلیس لرستان با تأکید بر اینکه امنیت و آرامش شهروندان از اولویتهای اصلی پلیس است، اعلام کرد: برخورد با اراذل و اوباش و افرادی که با اقدامات مجرمانه و هنجارشکنانه قصد برهم زدن نظم و امنیت عمومی را داشته باشند، قاطع، قانونی و بدون هیچگونه اغماض ادامه خواهد داشت.
پلیس همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه رفتار مشکوک یا فعالیت مجرمانه، مراتب را از طریق سامانه فوریتهای پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند تا در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به رسیدگی و برخورد قانونی اقدام شود.
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